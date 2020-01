Ďalší útok na ambasádu v Bagdade: USA aj Irán hrozia odvetou, Trump sľubuje sankcie pre Irak

BAGDAD - Dve rakety dopadli v nedeľu do blízkosti veľvyslanectva USA v irackom hlavnom meste Bagdad, uviedli svedkovia pre tlačovú agentúru AFP. Stalo sa to niekoľko hodín po tom, čo si veľvyslanca predvolali Iračania za americký nálet dronom, ktorý v piatok zabil vplyvných irackých aj iránskych veliteľov.

V nedeľu išlo už o druhú noc raketových útokov po sebe, pri ktorých bola zasiahnutá prísne strážená bagdadská štvrť Zelená zóna, kde sa nachádzajú zahraničné ambasády a budovy irackej vlády. Zároveň išlo o 14. úder na zariadenia Spojených štátov za posledné dva mesiace. Tretia raketa vypálená v nedeľu zasiahla rodinný dom mimo Zelenej zóny a zranila štyroch ľudí, povedali pre AFP zdravotníci.

Vzťahy medzi Irakom a USA sa zhoršili po piatkovom cielenom nálete amerického dronu na bagdadskom medzinárodnom letisku, pri ktorom zahynul iránsky generálmajor Kásem Solejmání a popredný predstaviteľ irackej armády, veliteľ abú Mahdí Muhandis.Presne cielený útok dronom nasledoval niekoľko dní po tom, čo proiránsky dav ľudí zaútočil na americké veľvyslanectvo v Bagdade.

V reakcii na situáciu iracký parlament v nedeľu vyzval vládu, aby vykázala amerických a iných zahraničných vojakov z krajiny. Na irackých základniach po celej krajine je rozmiestnených približne 5200 amerických vojakov, ktorí poskytujú podporu miestnym vojakom brániacim oživeniu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Títo americkí vojaci boli v Iraku rozmiestnení v rámci širšej medzinárodnej koalície, a to na pozvanie irackej vlády v roku 2014, ktorá žiadala pomoc v boji proti IS.

Nedeľný raketový útok prišiel niekoľko hodín po tom, čo vypršal konečný termín, ktorý dal radikálny iracký vojenský útvar Jednotky ľudovej mobilizácie (PMU), s blízkymi vzťahmi s Iránom, irackým bezpečnostným silám na "odchod" od amerických vojakov, teda na odchod zo spoločných vojenských základní po celom Iraku.

Trump varoval, že odveta USA za prípadný iránsky útok bude možno "neprimeraná"

Prezident USA Donald Trump v nedeľu upozornil, že odveta za prípadný iránsky útok na americkú "osobu alebo cieľ" bude možno "neprimeraná". Irán totiž pohrozil, že sa "odplatí" za zabitie svojho generálmajora Kásema Solejmáního v Iraku. Informácie priniesol portál britskej televízie Sky News.

Americký prezident napísal varovanie na Twitteri po tom, čo sa Teherán zaprisahal, že pomstí smrť svojho vplyvného generála, ktorého zabil v piatok na bagdadskom letisku americký dron. Trump v tweete uviedol: "Tieto moje odkazy poslúžia ako upozornenie Kongresu USA, že ak Irán udrie na akúkoľvek americkú osobu či cieľ, Spojené štáty rýchlo a naplno úder vrátia, možno aj neprimerane." A dodal: "Takéto upozornenie zákon nevyžaduje, ale aj tak ho zverejňujem."

Medzitým sa Irak po zabití iránskeho generála v Bagdade rozhodol vyhostiť zahraničných vojakov zo svojho územia. Iracký parlament takisto žiada vládu, aby zabezpečila, že zahraniční vojaci nebudú na žiadny účel využívať irackú pôdu, vzduch ani vody. Takáto situácia nastala po tom, čo iracké ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo útok amerického dronu ako "nehanebné" narušenie suverenity Iraku a ako porušenie dohody medzi Irakom a koalíciou vedenou Spojenými štátmi, pripomenula stanica Sky News. Ministerstvo doplnilo, že iracké územie nesmie byť použité na útoky na susedné krajiny Iraku.

Rezolúcie parlamentu nie sú pre vládu záväzné, ale samotný iracký premiér Ádil Abdal Mahdí už skôr vyzval irackých zákonodarcov, aby ukončili prítomnosť zahraničných vojakov v krajine. USA na to zareagovali, že ich hlasovanie irackého parlamentu "sklamalo", a vyzvali lídrov krajiny, aby si uvedomili dôležitosť americko-irackých ekonomických a bezpečnostných vzťahov, ako aj úlohu koalície pod vedením USA v boji proti Islamskému štátu (IS).

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v nedeľu pre televíziu Fox News povedal, že Irán sa pravdepodobne pokúsi zaútočiť na amerických vojakov. "Podľa nášho názoru je reálna možnosť, že Irán urobí tú chybu a rozhodne sa zaútočiť na niektoré naše vojenské sily v Iraku alebo na vojakov na severovýchode Sýrie," spresnil Pompeo, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Nástupca zabitého veliteľa Solejmáního pohrozil USA odvetou

Nový veliteľ iránskych jednotiek Kuds Esmáíl Káaní dnes v štátnej televízii povedal, že jeho cieľom je vytlačiť Spojené štáty z regiónu. USA by tak mali pykať za to, že nechali v Iraku zabiť jeho predchodcu Kásema Solejmáního, s ktorým sa dnes v Teheráne lúčia davy ľudí. Ulice metropoly sú zaplavené smútočne odetými trúchliacimi, modlitbu za zosnulého na miestnej univerzite povedie duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, uviedla agentúra AFP.

"Všemohúci Boh nám sľúbil, že dostaneme odplatu ... Rozhodne podnikneme isté kroky," uviedol Kaan. "Sľubujeme, že budeme pokračovať v ceste mučeníka Solejmáního s rovnakým odhodlaním ... a jediným odškodným pre nás bude to, že Ameriku vytlačíme z regiónu," povedal nový veliteľ Kuds.

Spojené štáty v piatok Solejmáního usmrtili pomocou rakety z diaľkovo ovládaného dronu pri letisku v Bagdade. Telo zosnulého generála potom na ceste po irackých a iránskych mestách sprevádzali státisíce trúchliacich. Vrcholom smútočných obradov majú byť dnešné obrady v Teheráne. Po modlitbe za zosnulého na miestnej univerzite bude telo za prizerania sa davov prevezené na Asadího námestie na západe hlavného mesta.

Podľa miestnych médií by sa mohli prísť s generálom rozlúčiť milióny ľudí. Iránska vláda vyhlásila v metropole deň pracovného pokoja, aby sa všetci ľudia mohli pietnej akcie zúčastniť. Irán v nedeľu oznámil, že sa naďalej necíti byť viazaný jadrovú dohodou z roku 2015 a bude neobmedzene pokračovať vo svojom jadrovom programe a obohacovania uránu.

Trump pohrozil Iraku prísnymi sankciami, ak budú musieť americkí vojaci odísť

Prezident USA Donald Trump pohrozil Iraku sankciami, ak sa zachová "nepriateľsky" a vyhovie požiadavke irackého parlamentu, aby americkí vojaci odišli z krajiny. "Ak sa zachovajú nejako nepriateľsky, ak urobia niečo, čo budeme pokladať za neprimerané, uvalíme na Irak sankcie, veľmi prísne sankcie," povedal Trump novinárom v nedeľu v prezidentskom lietadle Air Force One, keď sa vracal do Washingtonu z dovolenky na Floride. Informovali o tom tlačové agentúry DPA a AFP. V Iraku sa v súčasnosti nachádza okolo 5000 amerických vojakov.

Iracký parlament v nedeľu na mimoriadnom zasadnutí schválil rezolúciu, ktorá poveruje vládu, aby vyhostila zahraničných vojakov z krajiny. Tí sú tam na pozvanie irackej vlády z roku 2014 a pod velením Spojených štátov bojujú v koalícii proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Rezolúcia irackých zákonodarcov je reakciou na piatkové zabitie vplyvného iránskeho generála Kásema Solejmáního neďaleko medzinárodného bagdadského letiska, ktorého pri cielenom útoku usmrtil americký dron.

Trump pred novinármi zopakoval vyhrážku, že USA podniknú "veľkú odvetu" proti Iránu, ak sa pokúsi pomstiť za zabitie generála Solejmáního. Prezident odmietol ostrú kritiku, ktorú si vyslúžil za svoje skoršie varovania, že medzi cieľmi amerického bombardovania v Iráne budú aj kultúrne lokality. Irán je krajina s obrovským kultúrnym dedičstvom. "Oni môžu zabíjať našich ľudí. Oni môžu mučiť a mrzačiť našich ľudí. Môžu klásť bomby na cesty a vyhadzovať do vzduchu našich ľudí. A my sa nesmieme dotknúť ich kultúrnych miest? Takto to nefunguje," povedal prezident.

Šéf Bieleho domu ešte dodal, že ak americkí vojaci budú musieť odísť za nepriaznivých, zlých okolností, USA budú k Iraku pristupovať tak ako k nepriateľskému Iránu, ktorého ekonomiku zničili americké sankcie. "Ak nás požiadajú, aby sme odišli - a ak to budeme musieť urobiť za nie veľmi priateľských okolností -, uvalíme na nich sankcie, aké ešte nikdy nezažili," povedal Trump. "Ešte aj iránske sankcie budú popri nich vyzerať mierne," dodal. Trump vyhlásil, že americká základňa v Iraku je "mimoriadne drahá". "Neodídeme, kým nám za to nezaplatia," dodal.