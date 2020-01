Horor v lyžiarskom raji na severe Talianska: FOTO Do skupiny turistov vrazilo auto, šesť mŕtvych

Tragická nehoda v Taliansku.

Zdroj: SITA/AP

Aktualizované

BOLZANO – Šesť ľudí zahynulo a jedenásť bolo zranených po tom, čo v noci na nedeľu na severe Talianska vošlo auto do skupiny turistov z Nemecka. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu polície. Obeťami sú mladí ľudia vo veku 20 až 25 rokov, ktorí sa pravdepodobne vracali z diskotéky do svojho ubytovania. Talianska polícia okolnosti nehody vyšetruje, domnieva sa však, že nešlo o úmyselný trestný čin, ale o nehodu.