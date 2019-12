Turecko už nemôže prijať ďalších migrantov, vyhlásil Erdogan a pohrozil Európe

ISTANBUL - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval, že jeho krajina už nemôže prijať ďalších utečencov zo Sýrie. Z tamojšej severozápadnej provincie Idlib utiekli k hranici s Tureckom desaťtisíce ľudí. Turecko pritom hostí približne 3,7 milióna sýrskych migrantov, čo je zároveň najväčšia populácia utečencov na svete. Erdogan vyhlásil, že príchod nových migrantov, by "pocítili všetky európske krajiny".

V provincii Idlib žijú približne tri milióny ľudí. V oblasti sú stále aktívni džihádisti, ktorí bojujú proti režimu sýrskeho prezidenta. Erdogan v nedeľu v Istanbule povedal, že v dôsledku sýrskeho a ruského bombardovania ušlo z provincie do pohraničnej oblasti viac ako 80-tisíc ľudí. "Ak násilie voči obyvateľom v provincii Idlib neskončí, toto číslo bude ešte narastať. V tom prípade Turecko nebude môcť niesť takéto zaťaženie samotné," vyjadril sa prezident. "Negatívny vplyv tohto tlaku bude predstavovať problém pre všetky európske krajiny, najmä pre Grécko," dodal.

Potvrdil tiež, že do Moskvy v pondelok odišla turecká delegácia s cieľom prediskutovať situáciu. Turecko chce, aby sa sýrski utečenci vrátili do "bezpečnej zóny" na severovýchode Sýrie. Erdogan žiada, aby krajiny podporili jeho plán, inak bude podľa vlastných slov nútený otvoriť utečencom dvere do Európy.