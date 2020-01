Erdoganov plán vyšiel: Turecký parlament schválil vyslanie vojakov do Líbye na jeden rok

ANKARA - Poslanci tureckého parlamentu schválili vo štvrtok návrh vlády na vyslanie príslušníkov tureckých ozbrojených síl do Líbye na jeden rok. Za bolo 325 poslancov, proti ich hlasovalo 184, informovala agentúra AP.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan koncom decembra oznámil, že Turecko pošle svoje jednotky do Líbye, ak o to požiada medzinárodne uznaná líbyjská vláda, čo sa v piatok stalo. Turecký viceprezident Fuat Oktay v stredu vyhlásil, že armáda je na misiu do Líbye pripravená, avšak bližšie informácie o jej nasadení neposkytol.

"Sme pripravení. Naše ozbrojené sily a ministerstvo obrany sú pripravené," povedal Oktay. Turecko a medzinárodne uznávaná vláda Líbye uzavreli v novembri dohodu o námorných hraniciach, na čo reagovalo s pobúrením Grécko. Dohoda sa týka aj vojenskej a bezpečnostnej spolupráce.

Ankara avizovala, že do Líbye, rozdelenej od roku 2014 medzi súperiace frakcie, môžu byť vyslaní tureckí vojaci. Ankara tiež vyhlásila, že spomínaná dohoda umožňuje Turecku a Líbyi spoločné aktivity, pokiaľ ide o hľadanie energetických surovín vo východnej časti Stredozemného mora. Tamojší prieskum vykonávaný Tureckom pritom vyvoláva spory s Gréckom a Cyprom. Proti nasadeniu tureckých vojsk v Líbyi protestovala aj Liga arabských štátov (LAŠ).