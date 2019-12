Merkelová sa ohradila: Nemusíme súhlasiť s každým rozhodnutím Izraela

Merkelová však v stredu vyhlásila, že nemecká podpora štátu Izrael ešte neznamená, že Berlín musí súhlasiť s každým krokom izraelskej vlády. Kancelárka tiež jednoznačne podporila nemeckého veľvyslanca v OSN Christopha Heusgena, ktorý je jej bývalým dlhoročným zahraničnopolitickým poradcom, a na ktorého sa vo svojej kritike zameralo Centrum Simona Wiesenthala.

"Oddanosť štátu Izrael neznamená stopercentný súhlas so všetkými politickými rozhodnutiami Izraela," vyhlásila Merkelová. Niektorí izraelskí politici, predovšetkým tí krajne pravicoví, nesúhlas s politikou Izraela, napríklad v otázke pokračujúceho nelegálneho obsadzovania palestínskeho Západného brehu Jordánu, často mätúco označujú za antisemitizmus. K takejto rétorike má niekedy blízko aj premiér Benjamin Netanjahu.

Stále viac sa však medzi ľuďmi, ktorých nikto nemôže viniť z nepriateľstva voči Židom a Izraelu, objavuje kritika tohto zámerného zamieňania antisemitizmu a nesúhlasu s politikou Izraela. Nedávno tento problém v rozhovore pre český časopis Respekt pomenoval aj bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg.

"To sú predsa dve rôzne veci. Môžem kritizovať politiku Izraela - a ja ich súčasnú politiku považujem za nešťastnú. Ale môžem ju kritizovať bez toho, aby som bol protižidovský. Stotožňovať tieto dve veci, to je izraelská propaganda. Môžem byť predsa proti politike Babiša alebo Zemana, ale to neznamená, že som protičeský. Podľa mňa je dobré myslieť na to, že kritický priateľ je úprimnejší priateľ," povedal Schwarzenberg pre Respekt.