Nemci by mali vstupovať do roku 2020 s odvahou, tvrdí Merkelová

Angela Merkelová

Zdroj: SITA/AP Photo/Jens Meyer

BERLÍN - Nemci by mali byť odvážni a sebaistí v čase, keď ich krajina vstupuje do nového desaťročia, ktoré so sebou prináša výzvy vyžadujúce si čerstvé nápady. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to uviedla vo svojom novoročnom príhovore, ktorého časti ešte pred odvysielaním vo verejnoprávnej televízii priniesla v utorok tlačová agentúra DPA.