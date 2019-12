Prieskum hovorí jasne: Za kandidáta na kancelára by si 13 percent Nemcov zvolilo Merza

BERLÍN - Za kandidáta na nového nemeckého kancelára z radov Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorý by po parlamentných voľbách v roku 2021 nahradil súčasnú kancelárku Angelu Merkelovú, by si Nemci vybrali Friedricha Merza. Vyplýva to z prieskumu inštitútu YouGov, ktorý si objednala agentúra DPA.

Dlhoročného politika CDU Merza, ktorý pred rokom v boji o post šéfa CDU tesne prehral s Annegret Krampovou-Karrenbauerovou, by si za nasledujúceho kancelára vybralo 13 percent respondentov, napísala v sobotu DPA. Na ďalších miestach skončili predseda Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder (osem percent), šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová (5,2 percenta), premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet (päť percent) a minister zdravotníctva Jens Spahn (4,7 percenta).

Väčšina opýtaných (59 percent) avšak uviedla, že by žiadneho z pätice potenciálnych kandidátov Únie CDU/CSU za kancelára nevolila, alebo neuviedla žiadnu odpoveď. Len tretina opýtaných si myslí, že by stredoľavo orientovaní sociálni demokrati (SPD) do nadchádzajúcich spolkových parlamentných volieb na post kancelára mali navrhnúť svojho kandidáta. Podľa 39 percent respondentov by totiž strana, ktorej podpora v posledných voľbách klesla hlboko pod 20 percent, nemala mať vlastného kandidáta.

Väčšina voličov SPD však naďalej chce kandidáta z radov svojej strany - 56 percent ich je za to a 28 percent proti. Za to, aby SPD postavila do volieb svojho kandidáta, sú aj podporovatelia strany Zelených a Ľavice (Die Linke). Ak by totiž vládnu koalíciu zostavovali Zelení, Ľavica a SPD, kancelárom by sa s najväčšou pravdepodobnosťou stal politik z SPD, poznamenala DPA. Aktuálne však Zelení v prieskumoch oproti SPD výrazne vedú.