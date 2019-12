Ženy nie sú podľa Baracka Obamu dokonalé, ale sú lepšie ako muži

WASHINGTON - Bývalý americký prezident Barack Obama je presvedčený, že ženy sú lepšie ako muži, a že ak by riadili svet, spravili by ho lepším. Obama, ktorý bol prezidentom USA v rokoch 2009 až 2017, to povedal v nedeľu na súkromnej párty v Singapure.

Priznal tiež, že keď bol prezidentom, často uvažoval o tom, ako by vyzeral svet, keby ho ovládali ženy. "Milé ženy, chcem, aby ste vedeli, že síce nie ste dokonalé, ale som si úplne istý, že ste lepšie ako my," povedal bývalý šéf Bieleho domu.

"Som absolútne presvedčený, že keby každú krajinu na svete viedla žena, do dvoch rokov by sme boli svedkami výrazného celkového zlepšenia takmer vo všetkom," dodal exprezident. Obama odpovedal aj na otázku, či sa nechystá opäť vstúpiť do vysokej politiky. Povedal, že nie, a odôvodnil to tým, že každý človek, ktorý zastáva nejaký post, by mal vedieť včas odísť.

"Keď sa rozhliadnete po svete a všimnete si, aké má problémy, dôjde vám, že za tieto problémy väčšinou môžu starí politici, najčastejšie muži. Je dôležité, aby si politickí predstavitelia uvedomovali, že sú vo funkcii preto, aby odviedli svoju robotu, ale že v nich nie sú naveky, a tiež, že v nich nie sú preto, aby kŕmili pocit vlastnej dôležitosti," povedal Obama.