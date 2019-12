VIDEO Požiar v obci Hallstatt zničil niekoľko domov: Jeden z hasičov utrpel vážne zranenia

Obrovský požiar, ktorý vypukol v sobotu okolo 03.30 h v jednej z dreveníc nachádzajúcich sa pri Hallstattskom jazere, zničil dva drevené domy a poškodil ďalšie dve budovy. Obyvatelia poškodených domov boli včas evakuovaní do bezpečia. Na mieste až do poludnia, keď sa požiar podarilo dostať pod kontrolu, zasahovalo viac než sto príslušníkov požiarneho zboru. Tým, že jednotlivé domy stoja blízko vedľa seba, došlo k poškodeniu aj susediacich budov, uviedol hovorca miestnych hasičov.

Jeden z hasičov bol s vážnymi zraneniami prevezený do nemocnice v meste Bad Ischl. Ako povedal podľa denníka Der Kurier jeden z jeho kolegov, počas hasenia požiaru totiž spadol zo strechy. Hasičom sa však podarilo zabrániť tomu, aby požiar prenikol do historického centra mesta, ktoré každý rok navštívi približne milión turistov. V Hallstatte, ktorý je považovaný za jednu z najvýznamnejších turistických atrakcií Rakúska, sa nachádza najstaršia soľná baňa na svete. Do svetového kultúrneho dedičstva patrí spoločne s oblasťami Dachstein a Soľná komora (Salzkammergut).