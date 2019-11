VIDEO Šikovní zlodeji sa vlámali do múzea: Odniesli kopu historických šperkov obrovskej hodnoty

Podľa vyjadrenia Štátnych umeleckých zbierok v Drážďanoch, ktoré priniesla tlačová agentúra DPA, zo zbierky zmizli okrem iných drahocenností aj šperky vykladané briliantmi, ktoré v minulosti patrili saskej kráľovnej Amálii Auguste. Drážďanská polícia v stredu oznámila, že v súvislosti s lúpežou pátra po štyroch podozrivých osobách. Po tom, ako v pondelok večer požiadala možných svedkov o informácie, dostala 205 jednotlivých podnetov, ktoré v súčasnosti vyhodnocuje.

Thieves forced their way into Dresden’s Green Vault Museum and got away with at least three sets of early 18th century jewelry, including diamonds and rubies, worth about $1.1 billion https://t.co/0RlxxwsVtm pic.twitter.com/l0y0DSjBMX