Krásna modelka prežila chvíle ako z hororu: Viac ako 20 hodín utrpenia v malej kúpeľni

DUBLIN - Toto by nechcel zažiť nikto. Krásna modelka z Dublinu prežila hodiny hrôzy. Keď prišla domov, našla tam maskovaných lupičov a nasledovalo asi 20-hodinové utrpenie. V dome sa nachádzala aj jej babička, ktorá trpí demenciou. Informovali o tom noviny The Sun.

Hororové chvíle ako zo zlého sna. Tie musela prežiť bývala kráľovná krásy Eve Ryan 9. januára v Dubline, keď prišla domov. "Prišla som hore a našla šesť mužov s kuklami v mojom dome," povedala Eva pre The Sun.

„Priložili mi na krk nože a skrutkovače pred oči. Pýtali sa, kde sú šperky a peniaze. Nikdy som sa v živote necítila tak vystrašená,“ opísala Ryan chvíle hrôzy. Modelka neustále prosila zlodejov, aby neublížili jej babičke trpiacej demenciou, ktorá sa tiež v tom čase nachádzala v dome. Muži ju však schmatli za vlasy a dotiahli do „malej kúpeľni v spálni, ktorá nemá okno“, zamkli ju a vytiahli kľúč. Počas utrpenia sa Eve vynárali „zúfalé“ myšlienky a dokonca rozmýšľala o úteku tým, že udrie do steny, aby do nej urobila dieru.

Modelka Eva Ryan prežila chvíle hrôzy Zdroj: FB/Eve Ryan

Eva však bola odhodlaná nájsť cestu von a dokonca napísala odkaz pomocou riasenky, ktoré podsunula spod dverí svojej babičke do ďalšej miestnosti a dala jej pokyny, ako vytočiť číslo 999. Záchrana prišla nakoniec až vtedy, keď k nim dorazila príbuzná a počula modelkyne "zúfalé výkriky o pomoc". Tá spustila poplach a sused rozbil dvere, aby zachránili Evu pred jej nočnou morou. Zlodeji však z miesta činu utiekli.

Záchrana bol najlepší okamih jej života

Chvílu, počas ktorej sa odohrala záchrana, opísala ako najlepší okamih jej života. "Som tak vďačná, že sa nepriblížili k mojej babičke a ani neublížili mojim psom," dodala.

Eve Ryan Zdroj: FB/Eve Ryan

Ako ďalej uvádza, lupičom sa podarilo preniknúť do domu aj napriek tomu, že dom obklopuje veľká brána, strážia ho traja psy a dom bol vybavený najmodernejším kamerovým systém, ktorý bol zavedený okolo celého domu. „Viem, že v tejto chvíli sa okolo oblasti odohráva veľa lúpeží, takže chcem všetkých požiadať, aby si dali pozor, aby sa to už nestalo,“ upozorňuje modelka verejnosť. Policajti prípad vyšetrujú a žiadajú verejnosť o akékoľvek relevantné informácie v oblasti Portmarnock, v Dubline, ktoré by pomohli vyriešiť lúpež.