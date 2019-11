Nové fakty o krádeži umeleckého pokladu: Nepoistené šperky a chyba strážnej služby! Útek do Česka

Nemecká polícia je od pondelka rána v pozore. Páchatelia megakrádeže v Zelenej klenbe, klenotnici Rezidenčného zámku sú stále neznámi. Kam smerovali ich kroky po gigantickej lúpeži? Mohli ujsť do Česka vzdialeného od Drážďan iba hodinu cesty? Všetky hranice sú prísne kontrolované, ale po zlodejoch zatiaľ niet ani stopy. Zo slávnej klenotnice si odniesli zhruba 100 kusov diamantových šperkov z troch súprav historických klenotov. Niektoré z nich údajne ako jednotlivé kusy neboli poistené. Zdroj: Profimedia Podľa vyšetrovateľov páchatelia poznali vnútrajšok klenotnice a presne vedeli, kam majú aj v tme ísť. Nemecký denník Bild sa domnieva, že si mohli odniesť šperky za vyše miliardu eur. Budú sa skôr či neskôr snažiť klenoty speňažiť? Je to šok pre umelecké kruhy nielen v Drážďanoch. Poklady môžu byť navždy stratené, pretože sú notoricky známe, a teda nepredajné. Predpoklad, že ich páchatelia ponúknu poisťovacej spoločnosti, sa považuje za nepravdepodobný, lebo jednotlivé kusy neboli poistené. Zdroj: Profimedia Krádež zachytili bezpečnostné kamery, jeden z dvojice „nápadne malých“ páchateľov sekerou brutálne rozbil sklenenú vitrínu. Polícia uviedla, že nie je vylúčené, že mali pomocníkov. Čo presne zmizlo, odborníci stále vyhodnocujú, oznámili však, že šlo o klenoty, ktoré dal v 18. storočí vyrobiť saský vládca August II. Silný. Zdroj: Profimedia Riaditeľka štátnych zbierok umenia Marion Ackermannová po najnovších zisteniach uviedla, že zlodeji nevzali kompletné súpravy brošní, gombíkov, praciek a ďalších zdobených predmetov, ktoré sa nachádzali v rozbitej vitríne. „Mnoho predmetov tam našťastie ešte zostalo,“ povedala. Hodnota súprav však podľa nej spočívala práve v ich kompletnosti. Zdroj: Profimedia Ich cenu navyše nemožno ohodnotiť finančne, lebo ich význam je nevyčísliteľný vďaka unikátnosti, nepredajnosti a historickému odkazu, uviedla Ackermannová. „Je to takpovediac svetové kultúrne dedičstvo. Nikde inde takú zbierku klenotov v tejto podobe, kvalite a množstve nenájdete,“ dodal jej kolega Dirk Syndram, ktorý klenotnicu Grünes Gewölbe vedie. Zdroj: Profimedia Podľa splnomocnenkyne nemeckej vlády pre kultúru Moniky Güttersovej bude veľmi ťažké ukradnuté predmety predať, a možno tak podľa nej šlo o krádež „na objednávku“.