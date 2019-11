Odcestuj, vyhneš sa trestu: Čecha v Írsku súdili za smrteľnú nehodu spred piatich rokov

DUBLIN – Zapríčinil smrť priateľa, ale oblastný súd v Corku zvážil jeho zdravotný stav pri nehode a poskytol mu šancu vyhnúť sa trestu. Český občan dostal 12-mesačný odklad trestu za neopatrnú jazdu pod podmienkou, že opustí Írsko do 24 hodín.

Pavel Galba (63) z Českej republiky, ktorého v írskych novinách The Irish Times uvádzajú ako Pavelaka Galba, sa priznal, že 24. novembra 2014 pri jazde nevenoval dostatočnú pozornosť riadeniu a spôsobil smrť priateľa Miroslava Kozela († 59) na Ballybeg West v Buttevante v grófstve Cork. Policajný dôstojník Tony Cronin uviedol na oblastnom súde v Corku, že Galba v blízkosti Ballybegu stratil kontrolu nad vozidlom. Auto sa zrazilo s protiidúcim autom a Miroslav Kozel pri nehode zomrel. Galbu o päť dní neskôr po ošetrení prepustili z nemocnice a polícia ho následne zatkla a vypočula. V roku 2016 bol predvolaný na súdne pojednávanie a mal byť obvinený, ale nedostavil sa na súd, pretože medzitým ušiel domov do Čiech. Na základe európskeho zatykača ho Česká republika vydala do Írska až v júli 2019. Odvtedy tam bol vo väzbe. Zdroj: Cork Court/Guardaí

Galbova obhajkyňa Sinead Behanová oznámila, že jej klient trpí Parkinsonovou chorobou a je vážne chorý. Sudca Seán Ó Donnabháin uviedol priťažujúce okolnosti, že Galba v daný deň jazdil bez poistenia a nedostavil sa v termíne na súd, určujúcim faktorom však bolo zhoršujúce sa zdravie Galbu a za týchto okolností preňho nebolo najvhodnejším miestom väzenie, ale pobyt doma so svojou rodinou.

Sudca uviedol, že pri zohľadnení všetkých faktorov bude 12-mesačný trest obvinenému pozastavený pod podmienkou, že Galba opustí Írsko do 24 hodín od prepustenia na kauciu. Ďalšou podmienkou bude tiež fakt, že sa Galba nevráti do Írska na obdobie troch rokov. V Írsku tiež potom desať rokov nesmie viesť motorové vozidlo.