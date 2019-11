Daniel brutálne dobodal svoju spolužiačku Terezu (†18): Dúfam, že ju to bolelo, vyhlásil pred súdom

Mladý Čech sa v osudný deň v škole vyhovoril, že ho bolí hlava. Z domu zobral dva nože a zamieril na adresu, na ktorej bývala jeho spolužiačka Tereza. Daniel bol do nej zamilovaný, no ona mu city neopätovala. Brutálny čin mal plánovať asi týždeň. Definitívne rozhodlo to, že Tereza mala priateľa. Informujú o tom novinky.cz.

„Terezu som chcel zabiť. Rozhodol som sa tak týždeň pred činom. Viedlo ma k tomu to, že má priateľa. Zobral som doma dva nože, keby som náhodou jeden stratil. Odišiel som na adresu Terazy a tam ju zavraždil," uviedol pred súdom.

Dúfal, že ju to bolelo

Daniel pred súdom povedal aj to, že po hroznom čine napísal na sociálnu sieť slová "dúfam, že ju to bolelo" s tým, že ak ju nebude mať on, tak nikto. Okrem toho, zdieľal aj fotografiu nohavíc postriekaných krvou.

"Keď som vošiel do domu, bola na záchode. Potom ako vyšla von, začala na mňa kričať, aby som išiel preč. Ja som len stál a mlčal. Keď sa otočila, chytil som ju za krk, strhol na zem a ubodal. Zasadil som jej asi štyri rany do hrudníka. V šoku som utiekol z domu do Zdemyslic bez toho, aby som sa presvedčil, či Teraza žije. Napísal som rodičom a ďalším kamarátom, čo som spravil," reagoval na súde obžalovaný. Asi polhodinu po tom, prišla domov jeho mama, ktorá ho odviezla späť na miesto činu.

Vedel o tom kamarát

Daniel sa so svojím plánom mal asi tri dni pred vraždou zveriť svojmu najlepšiemu kamarátovi. Ten Daniela kryl. Čech mu po čine poslal SMS-ku so slovami "je mŕtva". Jeho rovnako starý kamarát to nielen, že nenahlásil polícii, ale Daniela sa ešte spýtal, či nepotrebuje alibi.

Polícia ho obvinila z neoznámenia trestného činu a hrozia mu až tri roky väzenia. Mladému vrahovi však hrozí, že za mrežami strávi až 20 rokov.