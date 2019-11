Mladí Slováci v Dánsku o návrate domov neuvažujú: Vyzdvihujú lepšie školstvo a budovanie kariéry

Takto sa viacerí vyjadrili počas podujatia Work in Slovakia - Good idea na slovenskom veľvyslanectve v Kodani, kde firmy prišli predstaviť svoje ponuky pracovných miest pre Slovákov žijúcich v zahraničí po Londýne a Dubline. Priznávajú však, že im chýba rodina a niekedy nie je jednoduché začleniť sa do dánskej spoločnosti.

Podujatie v Kodani sa konalo po Londýne a Dubline. Zatiaľ, čo do dvoch predchádzajúcich metropol prichádzali aj vekovo starší Slováci žijúci v zahraničí, ktorí mali už aj rodiny, Dánsku dominovali mladí ľudia. Vladimír Belančin pracuje v severskej krajine približne štyri roky, zo Slovenska odišiel, pretože dostal dobrú pracovnú ponuku. "Momentálne som na 70 % presvedčený, že chcem ostať v Dánsku. Politická situácia je stále zlá. Myslím, že výhod na Slovensku je dosť málo, treba ich hľadať. V Dánsku je skoro všetko lepšie," uviedol Belančin. Príjem v Dánsku mu podľa jeho slov vystačí na normálny život. "Sú tu lepšie pracovné podmienky, kvalita života je na vyššej úrovni, rovnako aj doprava a bezpečnosť na cestách," vymenoval plusy Dánska Belančin.

Študentka Veronika Nemcová žije v Dánsku tri roky. "Nie som na 100 % rozhodnutá o tom, či by som sa chcela vrátiť na Slovensko, ale určite po nejakej dobe by som o tom začala uvažovať. Je to pre mňa zatiaľ otázne. Do Dánska som prišla kvôli štúdiu," priblížila Nemcová. Tiež považuje kvalitu vzdelania v Dánsku za neporovnateľne lepšiu ako na Slovensku. "Na základe toho som sa rozhodla, že by som tu chcela ostať pracovať, alebo aspoň začať zbierať moje pracovné skúsenosti v zahraničí a postupom času by som sa možno vrátila na Slovensko," uviedla Nemcová. O podujatí na veľvyslanectve sa dozvedela od známych, nenašla však svoju vytipovanú firmu, s ktorou chcela hovoriť o možnej pracovnej ponuke. "Momentálne študujem dánčinu, stále neviem komunikovať plynule. Pomaly sa zaraďujem do dánskej kultúry, ale stále pociťujem, že niekedy tu nie sme úplne vítaní. V Dánsku je nevyhnutná nielen angličtina, ale aj dánčina podľa toho na akú pracovnú pozíciu sa človek hlási," vysvetlila Nemcová.

Ďalším, ktorý oceňuje kvalitu dánskeho vzdelávacieho systému, je Branislav Machava. V Dánsku žije vyše päť rokov a do krajiny tiež pricestoval kvôli štúdiu. Uvažuje však o návrate domov na Slovensko. "Ale do určitej miery, ak nájdem správnu pracovnú pozíciu," podotkol Machava. Na podujatí Work in Slovakia-Good idea hovoril s dvoma spoločnosťami, ktoré prišli lákať Slovákov domov z Dánska. "Vyzerá, že tie možnosti sú," podotkol v súvislosti s pracovnými ponukami Machava, ale zaujíma sa najmä o kolektív v daných firmách. "Čo sa týka mojej súčasnej školy, určite si myslím, že je lepšia, ako keď som študoval na slovenskej vysokej škole. Škola tu mi ponúka neobmedzené možnosti. Keď človek chce, má možnosť si založiť startup, má prístup k 3D tlačiarňam, frézam, výkonným počítačom. Je to hlavne kvôli tým možnostiam, ktoré škola ponúka, ktoré som nemal, keď som študoval na Slovensku," vysvetlil Machava.

Sleduje aj politické dianie na Slovensku. "Mám svoj názor na určité veci, ktoré sa dejú na Slovensku a tie sa mi nepáčia," priblížil. Zároveň uviedol, že nepociťuje rozdiely pri začlení do spoločnosti v Dánsku. "Škola aj kolektív v práci je medzinárodný, to znamená, že sa necítim ako cudzinec. Čo sa týka práce s Dánmi, tak sú rezervovaní, ale keď sa dostanete cez ten prvý rezervovaný krok, tak od toho momentu je to v poriadku. Mám kamarátov aj známych, necítim sa vyčlenený," dodal Machava.