Násilná smrť Violy (†34) spojila študentov: VIDEO z Mlynskej doliny, na okamih všetci stíchli

Internátny život v Mlynskej doline je povestný zábavou, hlukom, spevom. V stredu o pol desiatej večer však na okamih snáď všetci stíchli. Mladí ľudia sa rozhodli venovať chvíľu ticha Viole a zároveň tak vyjadriť nie násiliu. Vyšli na balkón a zasvietili svoje mobilné telefóny, poniektorí zapálili sviečky. Do povetria hrala len pieseň Amazing grace, ktorú pustili symbolicky z telocvične, aby ju počulo čo najviac ľudí.

Podľa organizátora spomienky Martina Dovičáka, ktorý pôsobí na Univerzite Komenského na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky i na Fakulte managementu, je ťažké odhadnúť, koľko ľudí sa rozhodlo zapojiť. V čase, keď sa všetko dialo, totiž sklonil hlavu a modlil sa. "Keď som ju zdvihol, bol som dojatý počtom svetiel z balkónov," uviedol.

Zdroj: Facebook-V.M.

Violu nepoznal

Po návrate z medziuniverzitných majstrovstiev v Pule Martina doma čakala rodina. Manželka a dve deti. Bol nabitý pozitívnou energiou. Až do chvíle, kým si neprečítal, čo sa stalo.

Mladú ženu síce nepoznal osobne, ale je v kontakte s ľuďmi z Filozofickej fakulty UK, kde študovala. Cítil, že je potrebné urobiť niečo viac, než napísať o tom, čo prežíva on sám.

Keďže v študentskej skupine na Facebooku je približne 36-tisíc ľudí, oslovil ich. Nie v každom prípade sa stretol s pochopením. "Keď sme boli v pulskom Koloseu všetci z UK, tak sme rozsvietili mobily, len tak. A teraz som si povedal, že môžeme dať tomu myšlienku v Mlynskej doline," priblížil. Za sedem hodín odvtedy, ako zverejnil na sociálnej sieti výzvu, sa o jeho pláne napokon skutočne dozvedeli tisíce ľudí.

Zdroj: Ján Šutý

Je isté, že snímky atmosféru nezachytili dostatočne verne. "Tá hudba v pozadí. To ticho. Tie svetlá. Do toho dážď. Lepšiu formu to mať nemohlo. Je úžasné, že študenti to neodignorovali," popísal študent Ján. Myslí si, že v jednote je sila. "Je to silný odkaz v súvislosti s nedávnym výročím novembra 89," poznamenal.

Počin študentov ocenil aj rektor Univerzity Komenského Marek Števček​

Odkazy pre Violu

Rodáčka zo Sniny pôsobila v hlavnom meste. Učila v jazykovej škole, kde si na ňu spoločne bez prítomnosti médií zaspomínali v deň jej pohrebu, v utorok o 13. hodine. Rodine plánujú poslať kondolenčnú knihu, do ktorej zapisujú odkazy tí, ktorí mladú ženu poznali.

Zdroj: Reprofoto-Facebook/Jazyková škola Best English

Viola, ktorá sa venovala okrem učenia aj modelingu a fotografovaniu, zahynula 11. novembra. Utrpela vážne zranenia, okoloidúci ju našli podchladenú a dobitú v bratislavskom prístave. Podľa medializovaných informácií sa pravdepodobne stala obeťou znásilnenia, čo však polícia oficiálne nepotvrdila. Aj napriek pomoci záchranárov napokon počas prevozu do nemocnice zomrela.

Kto sa podpísal pod otrasný násilný čin, nie je známe. Polícia ale po týždni uviedla, že získané poznatky jednoznačne nepreukázali prítomnosť hrozby, teda aktivitu recidivistu, alebo sériového páchateľa.

"Môžeme uviesť, že kriminalisti na prípade intenzívne pracujú, zaoberajú sa rôznymi verziami a zbierajú nové dôkazy. Akonáhle to bude možné a neohrozíme tým dolapenie páchateľa, povieme vám viac," uviedla tiež v súvislosti s prípadom, ktorý vyvoláva množstvo otáznikov, polícia.