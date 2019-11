Dvojica hľadačov pokladov má problém: Dlhoročné väzenie za rozpredanie starých mincí

Numizmatici sa domnievajú, že poklad, ktorého veľká časť ešte stále nebola objavená, by mohol prispieť k lepšiemu poznaniu obdobia, v ktorom Sasi bojovali s Vikingami o kontrolu nad Anglickom. Poklad pozostávajúci zo zlatých a strieborných šperkov a zhruba 300 mincí pravdepodobne zakopal do zeme koncom 9. storočia vikingský bojovník. V roku roku 2015 ho v strednej časti Anglicka s pomocou detektorov kovov objavili amatérski hľadači pokladov George Powell a Layton Davies.

Dvojicu minulý týždeň usvedčili z toho, že nález nenahlásila, ako to vyžaduje príslušný britský zákon. Časť nájdeného pokladu sa na miesto toho pokúsila predať obchodníkom so starožitnosťami. Britským úradom sa dosiaľ podarilo objaviť približne 30 z nájdených mincí a niekoľko šperkov.

Prokurátor Kevin Hegarty uviedol, že mince objavené dvojicou hľadačov mali hodnotu od 3 do 12 miliónov libier (3,5 milióna - 14 miliónov eur) a ich stratou prišiel národ o "nesmiernu archeologickú, historickú i akademickú hodnotu".

Súd v meste Worcester v strednej časti Anglicka odsúdil Powella (38), ktorý mal pri zločine zohrávať vedúcu úlohu, na 10-ročné väzenie, zatiaľ čo Daviesovi (51) vymeral 8,5-ročný trest. V súvislosti s prípadom boli odsúdení aj ďalší dvaja muži, ktorí boli usvedčení z toho, že dvojici pomohli poklad ukryť.

Podľa sudcu Nicholasa Cartwrighta je iróniou to, že ak by muži nález pokladu nahlásili, mali by v súlade so zákonom nárok na tretinu jeho hodnoty. "Nemohli by ste obísť horšie, než každý s polmiliónom libier. Chceli ste však viac," odkázal usvedčenej dvojici, ktorá neprezradila, kde sa nachádza zvyšok pokladu.