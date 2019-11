Zo slovenskej herečky je dvojnásobná mama: TAKÉTO meno dala dieťatku!

Zuzka Porubjaková je už dvojnásobná mama!

Zdroj: Vlado Anjel

BRATISLAVA - Ešte koncom mája sa dostala do sveta správa o tehotenstve herečky Zuzky Porubjakovej (34), ktorá v úspešnom seriáli Oteckovia stvárňuje čašníčku Simču. Aj ona sama túto správu potvrdila, no či to bude chlapček alebo dievčatko, si nechávala pre seba. V seriáli porodila dcérku Roxy, no aj v skutočnosti už má svoj poklad doma.