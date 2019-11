Najšialenejšia pasažierka dostala exemplárny trest: Chcela vystúpiť za letu, zasahovali stíhačky

Incident sa stal 22. júna tohto roku, v stredu predstúpila výtržníčka pred súd v Chelmsforde. Ten si v obžalobe vypočul, že len čo stroj opustil letisko Londýn Stansted, Chloe Hainesová z High Wycombe v Buckinghamshire sa začala správať neprístojne, vyhrážala sa, obťažovala spolucestujúcich i posádku a napokon zamierila k núdzovému východu. Posádka ju musela spacifikovať. Žena pritom údajne poškriabala palubného sprievodcu Charleyho Coombeho. Zdroj: YouTube/MoonTV Airbus 321 sa musel vrátiť z plánovanej cesty do Dalamanu v Turecku, pre bezpečnosť ho sprevádzali dve stíhačky Kráľovského letectva naspäť do Stanstedu, kde Hainesovú zatkla polícia. Stíhačky cestou spôsobili nečakaný supersonický tresk, ktorý vystrašil obyvateľov žijúcich blízko letiska. Žena bola obvinená z napadnutia, bitky a bezohľadného alebo nedbanlivého konania spôsobom, ktorý by mohol ohroziť lietadlo alebo ľudí v lietadle. Hainesová sa v stredu ráno objavila za ochranným sklom lavice pre obžalovaných v súdnej sieni v Chelmsforde. Otvorila ústa, iba keď počas krátkeho výsluchu potvrdila svoje meno, vek a adresu a po celý čas pôsobila, že potláča plač. Zdroj: YouTube/MoonTV Prokurátorka Katharine Houghtonová potom oznámila súdu, že táto záležitosť je príliš vážna na to, aby bola obžalovaná vypočutá dnes. Vec musí byť postúpená vyššie, na Kráľovský súd v Chelmsforde. Okresný sudca Timothy King teda predbežne udelil Hainesovej kauciu pod podmienkou, že nesmie vstúpiť na žiadne letisko v Spojenom kráľovstve, zaplatí pokutu 85-tisíc libier (takmer stotisíc eur) okrem iného za neplánovanú prevádzku stíhačiek a prípad bude postúpený vyššie. Zdroj: TASR/AP Photo/Mindaugas Kulbis Na prvom pojednávaní v júli uviedol Steve Heapy, generálny riaditeľ spoločnosti Jet2.com a Jet2h Holidays: „Ako letecká spoločnosť najmä pre rodiny s deťmi pristupujeme k rušivému správaniu sa s úplne nulovou toleranciou.“

Milá dáma ušetrí na letenkách, ale bude sa mať čo obracať, aby pokutu za stíhačky zaplatila ešte v produktívnom veku.