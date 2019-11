Putin tvrdí, že za zlé vzťahy s USA môžu Spojené štáty: Dúfam, že jedného dňa sa to skončí, dodal

"Vidíme, čo sa tam doteraz deje. Vďakabohu, že nás nikto neobviňuje, že zasahujeme do volieb v Spojených štátoch; teraz (z toho) obviňujú Ukrajinu. Nuž, nechajte ich, nech si to vyriešia medzi sebou," uviedol Putin v stredu v diskusii počas investičného a podnikateľského fóra Russia calling!. Podľa Putina majú USA a Rusko mnoho spoločných platforiem pre spoluprácu. Dodal, že Moskva je na to pripravená "rovnako ako... naši americkí partneri". Pripomenul, že "Rusko a USA sú stále najväčšími jadrovými mocnosťami. Tento faktor nemožno ignorovať".

Vyjadril sa aj, že v boji proti terorizmu sa USA a Rusku darí "ako-tak spolupracovať". "Aspoň v Sýrii existuje spolupráca na operačnej úrovni," povedal ruský prezident. Spomenul tiež kontakty v boji proti organizovanému zločinu a pri ochrane prírody. Vyjadril presvedčenie, že administratíva USA by sa mala zapojiť do riešenia problémov súvisiacich so zmenou klímy, a to napriek svojmu odstúpeniu od Parížskej dohody. Toto rozhodnutie šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa označil Putin za chybu.

Podľa Putina má Rusko so Spojenými štátmi "veľa spoločných záujmov". "Spojené štáty sú významnou krajinou, vždy sme ju mali a máme v úcte," ubezpečil. Podľa agentúry Interfax Putin sa v inom vystúpení v rámci fóra investorov a podnikateľov Russia Calling! vyjadril, že americké sankcie ho najprv znepokojili. Potom však začalo byť zrejmé, že Rusko urobilo dobré kroky pri hľadaní nových dovozcov, takže sa Spojené štáty uvalením sankcií de facto "strelili do nohy," vyhlásil Putin podľa TASS.