Tajomstvo nefunkčnej zásuvky: Majitelia domu dva roky netušili, čo sa skrýva v stene ich kuchyne

NOTTINGHAM – Pár, ktorý si pred dvoma rokmi kúpil dom a poznal v ňom už každý kút, nevedel prísť na to, prečo jedna z dvojitých elektrických zásuviek nefunguje. Bola na šikovnom mieste, kam by sa dal dobre zapojiť vysávač. Sami však nevedeli zistiť, aké desivé tajomstvo sa v nej ukrýva.

Darren Steels (45) a jeho partnerka sa teda rozhodli zavolať do domu v Nottinghame elektrikára. Odborník rýchlo zistil, že so zásuvkou nie je niečo v poriadku. Majiteľ domu Darren Steels, ktorý nehnuteľnosť kúpil v roku 2017, sa podelil o prekvapivé zistenie na Twitteri. „Takže... po dvoch rokoch bývania v tomto dome nás konečne navštívil elektrikár, aby sa pozrel na zásuvku, ktorá nefunguje,“ napísal pod zverejnené video. „Je to totiž len mizerný trezor.“ Zdroj: Twitter/ D. S.

Tento príspevok si pozrelo vyše milióna užívateľov Twitteru, odkedy ho Darren Steels v pondelok zverejnil, a nazbieral 54 400 lajkov a vyše 5000 zdieľaní. „Je to aj zábavné, aj na štýl Jamesa Bonda,“ komentoval istý užívateľ. „Stavte sa, že je to najľahšie zarobených sto libier pre elektrikára,“ uviedol ďalší. „Sranda. Škoda, že to nebolo plné zlata,“ poznamenal tretí.

Iní komentovali, že dom má pravdepodobne temnú minulosť. „Možno bývate v rezidencii, kde predtým sídlili obchodníci s drogami,“ napísal ktosi. To si vraj hneď pomyslel aj Darren. „Prvá vec, ktorá mi napadla: Pozrite sa tiež pod dosky podlahy. Alebo to radšej nerobte,“ žartoval ďalší.

„Pokúsili sme sa do zásuvky zapojiť nejaké spotrebiče,“ uviedol pán Steels. „Je dokonale umiestnená v kuchyni, aby z nej vysávač dosiahol až na schody – namiesto toho, aby sme ťahali šnúru krížom cez kuchynskú podlahu. Keď tí, čo tu bývali predtým, maľovali, zalíčili aj priestor okolo zásuvky.“ Napokon Steelsovci zavolali elektrikára. Ten zistil, že zásuvkou vôbec neprechádza prúd a vytiahol ju zo steny, aby zistil, prečo to tak je. Po tajomnom objave ostali všetci traja v šoku. Bol to trezor! Bohužiaľ, nenašli v ňom nijaké skryté šperky ani peniaze, iba chumáče prachu.