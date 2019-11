Bloomberg spúšťa kampaň za poriadne tučnú sumu: Je zameraná proti Trumpovi

Informovala o tom v piatok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na denník The New York Times. Hoci Bloomberg zatiaľ exaktne nepovedal, či bude kandidovať za prezidenta, kvalifikoval sa ako kandidát do primárok v dvoch štátoch. Tohto umierneného bývalého starostu New Yorku by čakal tuhý zápas o víťazstvo v primárkach, ktoré sa prakticky začali na jar, čo umožnilo prípadným rivalom viesť kampaň už niekoľko mesiacov.

Online reklamy, ktoré Bloomberg financuje, začnú cirkulovať v priebehu piatka, pričom sa zamerajú na štyri americké štáty - Arizonu, Michigan, Pensylvániu a Wisconsin. Reklamy budú bežať počas celého obdobia primárok, a to bez ohľadu na to, či sa Bloomberg rozhodne kandidovať za prezidenta alebo nie.

Zmienené štyri štáty sú z hľadiska primárok považované za najtesnejšie a ťažko vybojovateľné. Trump vo všetkých v roku 2016 zvíťazil, ale prieskum verejnej mienky ukazuje, že počas predvolebnej kampane v roku 2020 bude zraniteľný. Bloomerg napumpoval milióny vlastných dolárov aj do vlaňajších tzv. polčasových volieb so snahou pomôcť demokratom v celej krajine.