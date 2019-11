Erdogan navštívil USA: Trump ho privítal ako dobrého priateľa

Obaja lídri mali v pláne niekoľkohodinové stretnutie vrátane obeda a potom spoločnú tlačovú konferenciu. Informácie priniesli tlačové agentúry AP a DPA. Kým výbor americkej Snemovne reprezentantov pre tajné služby počúval výpovede dvoch diplomatov proti Trumpovi v rámci vyšetrovania, ktoré by mohlo vyústiť do impeachmentu (ústavnej žaloby) voči prezidentovi, Trump privítal Erdogana na Južnom trávniku Bieleho domu. Spolu si prehliadli vojenskú čestnú stráž a potom zamierili do Oválnej pracovne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Pred Erdoganovým príchodom si Trump nenaladil celoštátne televízne vysielanie z vyšetrovania výboru v Kongrese, pretože bol "veľmi zaneprázdnený", ako povedal novinárom. Napätie, spôsobené inváziou Ankary do severnej Sýrie, kde útočila na sýrskych kurdských bojovníkov, a tureckým nákupom ruských systémov protivzdušnej obrany, sa vyostrilo. Americkí zákonodarcovia totiž pohrozili, že budú presadzovať sankcie proti Erdoganovi.

Trump však pri vítaní tureckého lídra pri Bielom dome vyhlásil, že sú s Erdoganom "dobrí priatelia". Americký prezident tiež oznámil, že prímerie v severnej Sýrii medzi Ankarou a silami vedenými Kurdmi sa dodržiava. Šéf Bieleho domu ďalej povedal, že s Erdoganom budú diskutovať o ruskom systéme protileteckej a protiraketovej obrany S-400, ktorý Turecko kúpilo, a o programe vývoja amerického multifunkčného bojového lietadla F-35, z ktorého bolo Turecko vyradené. Spojené štáty v minulosti jasne vyhlásili, že Turecko nemôže mať oboje.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Americký prezident takisto vyjadril záujem o päťnásobné zvýšenie objemu obchodu medzi oboma krajinami na 100 miliárd dolárov ročne. Stretnutie prezidentov sa konalo mesiac po tom, čo Turecko spustilo vojenskú operáciu na severovýchode Sýrie, ktorej dal Trump zelenú, ale vyvolal tým pobúrenie v americkom Kongrese. Kurdských bojovníkov pokladá Ankara za teroristov, ale boli to hlavní spojenci Ameriky v boji proti extrémistickej organizácii Daeš. Silnou témou je pre Erdogana aj vydanie Fethullaha Gülena, islamského duchovného žijúceho v exile v Spojených štátoch, ktorého turecká vláda obviňuje zo zorganizovania pokusu o prevrat v roku 2016.

"Napriek hmlistému počasiu v našich vzťahoch sme sa s prezidentom Trumpom zhodli na tom, že budeme problémy už riešiť," povedal Erdogan ešte pred odchodom do Washingtonu. Nemenovaný turecký predstaviteľ vysvetlil, že takmer 70 rokov trvajúce spojenectvo oboch štátov Turci "len tak ľahko nezahodia, ak existuje ceste dopredu". Pred Bielym domom sa v čase stretnutia oboch prezidentov zhromaždili desiatky protestujúcich, mávajúcich kurdskými a americkými vlajkami. Skandovali heslá požadujúce, aby sa Tureckom podporované sily stiahli zo severnej Sýrie.