VIDEO Francúzsko zasiahlo zemetrasenie: Hlásia štyroch zranených, ľudia vybiehali v panike do ulíc

Jedna osoba utrpela podľa vyhlásenia úradu prefekta departementu Drôme vážne zranenia následkom zrútenia lešenia. Tri ďalšie osoby v susednom regióne Ardéche sa zranili ľahko. "Opierala som sa o pec v maminej pekárni, keď som pocítila otrasy," uviedla pre agentúru Victoria Brielleová, obyvateľka mestečka Privas, ktoré sa nachádza približne 25 kilometrov od epicentra zemetrasenia. "Zákazníkovi sa prevrátil porcelánový servis a všetko sa rozbilo," dodala.

Iný obyvateľ daného regiónu, Didier Levy, ktorý žije na hrade z 15. storočia, pre AFP povedal, že "lustre sa kývali" ešte niekoľko minút po zemetrasení. "Nikdy som nič také nezažil, otrasy som cítil aj cez meter hrubé steny," zdôraznil Levy, podľa slov ktorého pes začal štekať ešte pred tým, ako ľudia pocítili prvé otrasy.

#Update: Video footage captured the moment the 5.4 Magnitude of a #Earthquake shook the region of #Drôme and #Ardèche, #France. Causing multiple buildings to be evacuated and 4 people to be injured whom one in critical condition. pic.twitter.com/9l3pN5bljS