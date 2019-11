MIMORIADNE Balkán zasiahlo obrovské zemetrasenie! Panika, mŕtvi, stovky zranených

Albánsko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,4 a zabilo najmenej sedem ľudí. Ďalších približne 300 je zranených. Geologická služba Spojených štátov (USGS) uviedla, že udrelo v utorok ráno 30 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Tirana, a to v hĺbke 20 kilometrov.

Zdroj: SITA/AP/Hektor Pustina

Podľa údajov albánskeho ministerstva obrany prišiel o život človek, ktorý vyskočil z okna chvejúceho sa domu v meste Kurbin, niekoľko desiatok kilometrov severne od hlavného mesta Tirana.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hektor Pustina

Hovorkyňa ministerstva uviedla, že dve telá vytiahli spod trosiek zrútenej budovy v prístavnom meste Drač zhruba 33 kilometrov západne od Tirany. V Drači celkovo hlásili troch mŕtvych, v meste Thumanë dve obete na životoch a v obci Kurbin jednu.

