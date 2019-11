Apokalyptické zábery po zemetrasení na Balkáne: Počet obetí stúpol na 25

Zemetrasenie s magnitúdou 6,4 pocítili obyvatelia celého južného Balkánu a nasledovali po ňom aj viaceré silnejšie dotrasy. V susednej Bosne zaznamenali juhovýchodne od Sarajeva zemetrasenie s magnitúdou 5,4, ktoré však spôsobilo len menšie škody.

Zemetrasenie udrelo v utorok ráno 30 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Tirana, pričom otrasy vychádzali z hĺbky 20 kilometrov. Miestnych obyvateľov zasiahlo v čase, keď spali.

Zatiaľ nie sú známe žiadne informácie o tom, koľko ľudí by sa ešte pod troskami mohlo potenciálne nachádzať. Susedné krajiny, Európska únia aj Spojené štáty posielajú do Albánska zásahové a expertné tímy, aby krajine pomohli v tejto ťažkej situácii.

Vláda vyhlásila na stredu deň štátneho smútku. Štátne vlajky na všetkých vládnych a verejných budovách sú spustené na pol žrde. Školy zostanú zatvorené až do pondelka, keďže vo štvrtok a piatok sú v krajine štátne sviatky. Albánska futbalová federácia oznámila, že na zvyšok týždňa ruší všetky zápasy.

Krétu zasiahlo zemetrasenie

Pobrežie najväčšieho gréckeho ostrova Kréta zasiahlo zemetrasenie. Geologická služba Spojených štátov (USGS) uviedla, že malo magnitúdu 6. Zemetrasenie udrelo pod morom v stredu o 9:23 tamojšieho času v hĺbke 71 kilometrov. Stalo sa tak iba deň po tom, ako ničivé zemetrasenie zasiahlo Albánsko. Nehnuteľnosti vrátane univerzít a škôl boli údajne evakuované. Zatiaľ nie sú žiadne správy o škodách a obetiach.

Otrasy trvali podľa gréckych médií niekoľko sekúnd a najviac postihli práve Chanii, pocítili ich ale aj obyvatelia na gréckej pevnine na polostrove Peloponéz a v oblasti Attika, v ktorej leží hlavné mesto Atény.

Odborníci tvrdia, že v oblastiach, kde sa vyskytlo zemetrasenie, žije 10 miliónov ľudí. "Bolo to veľké zemetrasenie, celý ostrov sa otriasol, ale našťastie zatiaľ neboli hlásené žiadne škody," uviedla štátna televízia na Kréte. Jeden zo svedkov hovorí o najsilnejšom zemetrasení, aké kedy cítil. "Dom sa triasol, strašidelne... cítil som, že sa to nezastaví. Bolo to veľmi dlhých pár sekúnd!"

Podľa niektorých seizmológov, ktorých citovala miestne médiá, dnešné zemetrasenie nesúvisí s tragickým zemetrasením, ktoré postihlo v utorok Albánsko. V Grécku sú zemetrasenia pomerne bežná, pretože krajina leží v seizmicky aktívnej oblasti. Krétu postihlo zemetrasenie aj tento rok v júli, kedy otrasy o sile 5,2 stupňa vyľakali rad miestnych i turistov, ale väčšie škody nenapáchal.