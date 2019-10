Vodič kamióna smrti zostáva vo väzbe: VIDEO Srdcervúce slová vietnamským rodín, boja sa najhoršieho

LONDÝN - Vodič kamióna, ktorého obvinili zo zabitia po tom, ako sa v jeho návese v anglickom grófstve Essex našlo 39 mŕtvych tiel, sa v pondelok objavil na súde cez videospojenie. Súd v meste Chelmsford uvalil na Mauricea Robinsona väzbu do 25. novembra, keď je v pláne pojednávanie na londýnskom trestnom súde Old Bailey, na ktorom prizná alebo neprizná svoju vinu, informovala televízna stanica Sky News.

Dvadsaťpäťročný Robinson zo Severného Írska nepožiadal cez videospojenie z väzby o prepustenie na kauciu. V sobotu ho obvinili zo zabitia v 39 prípadoch, zo sprisahania s cieľom obchodovania s ľuďmi, zo sprisahania s cieľom napomáhať nelegálnej migrácii a z prania špinavých peňazí.

Troch ďalších ľudí zatkli pre podozrenie zo zabitia a sprisahania s cieľom obchodovania s ľuďmi, ale prepustili ich na kauciu, uviedla v nedeľu polícia v Essexe. Nemenovaného 48-ročného muža zo Severného Írska zatkli v piatok na letisku Stansted. Zatknutý írsky pár, Joanna (38) a Thomas (38) Maherovci, bol posledným známym vlastníkom kamióna.

Telá 39 osôb objavili v stredu vo vychladenom kontajnerovom návese kamióna v priemyselnom parku Waterglade v meste Grays, v grófstve Essex, neďaleko Londýna.

Miestna polícia najprv vyhlásila, že všetky obete sú čínski občania. V piatok však britské médií priniesli informáciu, že prinajmenšom tri obete — dve ženy a jeden muž — by mohli pochádzať z Vietnamu. U mnohých obetí sa nenašli doklady totožnosti, čo sťažuje ich identifikáciu.

Zdrvené vietnamské rodiny

Vietnam v pondelok informoval, že dostal od britských úradov dokumenty o štyroch osobách nájdených v návese kamióna. Dokumenty by mali pomôcť pri identifikácii obetí. Agentúra AP pripomína, že 24 vietnamských rodín hlásilo nezvestných príbuzných, o ktorých vyjadrujú obavy, že by mohli byť medzi mŕtvymi telami.

Toto sú mená niektorých z nich: Pham Tra My (26), Hung Nguyen (33), Anna Bui Thi Nhung (19), Nguyen Dinh Tu (26), Le Van Ha (30), Vo Ngoc Nam (28), Joseph Nguyen Dinh Luong (20) a Hoang Van Tiep (18).

Portál britského denníka The Mirror informoval, že dievčaťu Pham Tra My sa už v minulosti podarilo dostať z Francúzska do Británie, ale bola deportovaná. V utorok večer mala rodičom poslať z kamióna srdcervúcu správu, v ktorej sa uvádza, že zomiera, pretože nemôže dýchať.

Rodina pochádza z jedného z najchudobnejších vietnamských miest Nghen a založila ich dom, aby mohla pašerákom zaplatiť 30-tisíc libier (cca 34 700 eur) za cestu pre dcéru do Veľkej Británie. Jej otec uviedol, že sa ju pokúšal prehovoriť, aby zostala, no potom by sa ocitli v ťažkej situácii kvôli dlhu. Dúfali, že im bude domov posielať peniaze.

Rodina bola uistená, že Pham Tra My pocestuje lietadlom alebo autom. "Keby som vedel, že pôjde takýmto spôsobom, tak by som ju nenechal ísť," tvrdí jej zdrvený otec. Celá rodina je v šoku. Rovnako tak aj rodiny ostatných nezvestných mladých ľudí, ktoré sa obávajú toho najhoršieho. "Čo za ľudí môže dať iných do kontajnera a nechať ich zomrieť? Je to také kruté," uviedla jedna z tiet.

Kamión mohol byť súčasťou konvoja

Podľa BBC britská policajná služba vyšetruje podozrenie, že nájdený kontajner môže byť súčasťou konvoja troch kamionov vezúcich celkom stovku osôb.

Server BBC v nedeľu zmapoval trasu mraziaceho kontajnera. Ten patrí firme Global Trailer Rentals, ktorá ho údajne 15. októbra na týždeň prenajala, pričom nie je jasné, kto bol jej zákazníkom. Hovorca firmy prostredníctvom médií vyjadril ľútosť nad nešťastím a uviedol, že spoločnosť nemala tušenie, že jej majetok bude takto zneužitý. Kamión sa podľa BBC dostal cez Britániu do kontinentálnej Európy a medzi 17. a 22. októbrom putoval medzi niekoľkými mestami v Belgicku a Francúzsku.