Polícia zatkla ďalšieho Vietnamca: Mal sa pokúsiť prepašovať ľudí do Nemecka

HANOJ - Vietnamca zatkli za pokus o prepašovanie ľudí do Nemecka. V pondelok večer o tom informovali vietnamské štátne médiá. V juhovýchodnej ázijskej krajine prebieha v tomto období akcia proti prevádzačstvu ľudí a je dôsledkom tragického úmrtia 39 vietnamských migrantov v Británii, uviedla tlačová agentúra DPA.

Zatknutý Nguyen Minh Cam pochádza z provincie Ha Tinh v strednom Vietname. Mnohí z desiatok mŕtvych vietnamských migrantov, nájdených koncom októbra v chladiarenskom návese kamióna v anglickom grófstve Essex, pochádzali z tej istej oblasti.

Cama budú vyšetrovať pre "organizovanie a dohováranie ilegálnej emigrácie" Vietnamcov do Nemecka, uviedli miestne online noviny VnExpress. Tento 55-ročný muž, ktorý predtým pracoval v Nemecku, si údajne účtoval od miestnych obyvateľov 1000 dolárov za to, že ich prevedie do Európy s použitím turistických víz.

Vietnamskí migranti museli najprv odcestovať do Azerbajdžanu, potom mali cestovať cez Európu na západ. Žiadnemu z nich sa však nepodarilo doraziť až do Nemecka - po tom, čo im hrozila deportácia z Azerbajdžanu, nahlásili Cama polícii, napísali online noviny.

Britská polícia objavila 23. októbra v priemyselnom parku v Essexe, na juhovýchode Anglicka, zaparkovaný náves kamióna a v ňom 39 tiel migrantov. Britská polícia najprv informovala, že obeťami sa zrejme stali čínski občania, ale potom 8. novembra oznámila, že išlo o Vietnamcov, a uviedla aj ich mená.

Telá majú byť vrátené do vlasti, ale správy médií naznačujú, že zdržanie spôsobujú náklady na návrat tiel alebo popola. Rozhoduje sa, kto má tieto náklady zaplatiť - či rodiny obetí alebo britská či vietnamská vláda. Do Británie sú každý rok prepašované stovky vietnamských štátnych príslušníkov, informovala charita Ecpat.