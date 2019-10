Turecko zaútočilo na sýrsku armádu: Bojuje aj napriek prímeriu

Turecko zaútočilo na sýrsku armádu.

Zdroj: SITA/ AP Foto / Baderkhan Ahmad

BEJRÚT - Turecká armáda a jej sýrski spojenci, ktorými sú sýrske opozičné džihádistické jednotky, aj vo štvrtok pokračovali v útokoch na severovýchode Sýrie, a to aj napriek tomu, že v oblasti by malo panovať prímerie. K tomu dotlačili tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Rusi aj Američania a obaja si za to pripisujú zásluhy.