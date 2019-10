Turecko neprestajne ničí Sýriu: Do ďalšieho mesta vstúpili na pomoc sýrske jednotky

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

BEJRÚT - Severosýrske Kobani sa v stredu večer stalo ďalším významným mestom kontrolovaným Kurdmi, do ktorého vstúpila sýrska armáda. O príchode sýrskych vojakov, ktorí do mesta vstúpili tesne po zotmení, informuje agentúra The Associated Press (AP) s odvolaním sa na obyvateľov mesta, a potvrdilo ho aj Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). Práve Kobani sa stalo v januári 2015 prvým mestom, ktoré kurdské jednotky za podpory letectva americkej armády oslobodili spod nadvlády teroristickej siete Daeš.