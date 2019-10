Parlamentný zahraničný výbor odsudzuje inváziu do Sýrie: Turecko by to malo zastaviť

BRATISLAVA - Parlamentný zahraničný výbor dnes odsúdil inváziu Turecka do Sýrie. Informovala o tom predsedníčka výboru Katarína Cséfalvayová. Ako ďalej uviedla, poslanci výboru odporučili premiérovi Petrovi Pellegrinimu, aby na zasadnutí Európskej rady podporil všetky politicko-ekonomické opatrenia, ktorých cieľom by bolo donútiť Turecko k zastaveniu vojenských operácii.

„Viac ako 100-tisíc ľudí muselo za posledné dni opustiť svoje domovy, hrozí nová aktivita zo strany ISIS. Turecká agresia znamená existenčné riziko pre státisíce Kurdov obývajúcich severovýchodný región tohto štátu,“ píše sa v Cséfalvayovej vyhlásení. Vojenská operácia Turecka v Sýrii pod názvom „Prameň mieru“ sa začala v stredu 9. októbra. Jej cieľom je vytlačiť kurdské milície a vytvoriť koridor, do ktorého má byť umiestených zhruba 3,5 milióna utečencov, ktorí sa aktuálne nachádzajú v Turecku. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa vyhrážal Európskej únií, že migrantov vpustí do EÚ v prípade sankcií. Aj to Zahraničný výbor NR SR dôrazne odmieta.