Volebným favoritom v Česku je aj naďalej hnutie ANO: ČSSD je na hranici zvoliteľnosti

Andrej Babiš

Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek

PRAHA - Ak by sa na prelome septembra a októbra konali v Česku voľby, vyhralo by ich hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 30 percent hlasov. Na druhom mieste by skončili Piráti nasledovaní ODS. Nad päťpercentnou hranicou zvoliteľnosti sa tesne pohybuje šesť politických subjektov.