Dohra krízy Prachařa a Hanychovej: Rozvod priznal už aj pred divákmi!

PRAHA - Od apríla 2019 to medzi manželmi Prachařovcami poriadne vrie. Vtedy Agáta Hanychová (34) zverejnila veľavravný status a potom sa na ňu začali sypať informácie o nevere Jakuba Prachařa (36). Ich manželstvo dospelo do štádia rozvodu, čo už naznačila aj Agátina mama Veronika Žilková (57). Teraz sa prekecol už aj samotný porotca šou Česko Slovensko má talent.

Podľa portálu cas.sk sa v sobotňajšej časti šou Česko Slovensko má talent Jakub Prachař doslova prekecne, že je v rozvodovom konaní. Najprv tak urobila Veronika Stropnická Žilková pri rozlúčke s Karlom Gottom na svojom Instagrame a Facebooku. „Ako to bude dnes vyzerať pri nebeskej bráne? Sv. Peter, tu je Gott. My už tu Boha máme, hovorí sv. Peter. A vie spievať? pýta sa božský Kája... Smútok... Kus nášho života... Foto na svadbe mojej práve sa rozvádzajúcej dcéry Agáty... Dievčatká Gottové, držte sa, ste ešte tak malé...“ zneli slová českej herečky.

Veronika Žilková sa poriadne prekecla. Potom si to zrejme uvedomila a status upravila. Zdroj: Facebook V.Ž.

Hoci svoj status neskôr pozmenila, raz povedané slová už späť nevezme a do sveta tak vytrúbila, že Prachařovci sa rozvádzajú. Teraz to mal potvrdiť aj samotný Jakub. V talentovej šou si ho totiž jeden z účinkujúcich vybral ako asistenta na svoje vystúpenie. A práve vtedy zahlásil: „Ja budem o chvíľku slobodný.”

Pozornému oku neujde, že Prachař na ruke nemá obrúčku. Tú však nenosil ani v minulých sériách. Zdroj: TV JOJ

Manželská kríza medzi Jakubom a Agátou trvá už pol roka. Medzičasom tmavovláska bola niekoľkokrát v Izraeli za mamou a údajne sa tam zoznámila s nejakým surferom. Podľa českého Blesku ho dokonca mala prichýliť aj v ich dome. Agáta sa však vehementne bráni, že je to len kamarát.

Na druhej strane, porotca, ktorý oplýva dávkou zmyslu pre humor, prednedávnom pridal na Instagram fotografiu zadku so slovami: „Láska je láska. Je to celé prdel.” Ihneď sa začali šíriť špekulácie, že Prachař už má niekoho iného. Dokonca sa v českých kuloároch šepká, že počas finále súťaže Elite Model Look si tam narazil známu krásku a dodnes sa stretávajú.