Trump nariadil stiahnutie Američanov zo severu Sýrie: Erdogana zbrojné embargá nezastavia

Približne 1000 príslušníkov amerických ozbrojených síl prítomných v Sýrii však podľa Espera krajinu úplne neopustí. Minister obrany povedal, že v noci na nedeľu hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Témou ich rozhovoru bola turecká invázia do severnej časti Sýrie, ktorá sa začala v stredu a stáva sa čoraz nebezpečnejšou. Trump v tweete uviedol, že rozhodnutie vyhnúť sa intenzívnym bojom pozdĺž tureckej hranice bolo "veľmi múdre".

Esper neuviedol presný počet amerických vojakov, ktorí sever krajiny opustia, no povedal, že väčšina z 1000 príslušníkov sa z oblasti stiahne tak rýchlo, ako to bude možné. Turecko podľa Espera plánuje rozšíriť útoky ďalej smerom na juh, ako pôvodne plánovalo, a na západ. Dodal, že kurdské jednotky sa údajne snažia dosiahnuť dohodu so sýrskou armádou a Ruskom s cieľom uskutočniť protiútok proti Turecku.

Zdroj: SITA/AP

Turecké ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že počas ofenzívy proti kurdským bojovníkom v Sýrii získalo pod kontrolu strategicky významnú diaľnicu. Turecko takisto uviedlo, že sa spolu so spojencami zmocnilo sýrskeho mesta Tal Abjad, ktoré leží na hraniciach, uviedla agentúra AFP.

Erdogan: Zbrojné embargá nás nezastavia

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu vyhlásil, že vyhrážky západných veľmocí sankciami a zbrojnými embargami nezastavia tureckú vojenskú ofenzívu proti kurdským militantom v Sýrii. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Neskôr nemecká kancelárka Angela Merkelová v telefonáte vyzvala Erdogana, aby okamžite zastavil ofenzívu na severe Sýrie. Varovala ho, že jeho vojenská operácia môže ďalej destabilizovať celý región a oživiť džihádistickú organizáciu Daeš.

"Odvtedy, čo sme spustili operáciu, čelíme vyhrážkam ekonomickými sankciami a embargami na predaj zbraní. Tí, čo si myslia, že vyhrážkami zmenia názor Turecka, sa hlboko mýlia," povedal Erdogan v televíznom prejave. Francúzsko a Nemecko v sobotu oznámili, že pozastavujú export zbraní do Turecka z dôvodu jeho ofenzívy v Sýrii proti kurdským jednotkám známym ako Oddiely ľudovej obrany (YPG). Podobný krok už skôr urobilo Holandsko aj Fínsko.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lefteris Pitarakis

Ankara pokladá YPG za odnož kurdských povstalcov na tureckom území, ktorí tam už desaťročia vedú povstanie. Západné veľmoci však využili Kurdov ako hlavnú pozemnú silu v boji proti organizácii Daeš v Sýrii, keď tam, a aj v susednom Iraku, vyhlásila samozvaný kalifát. Erdogan uviedol, že v stredu sa telefonicky rozprával s nemeckou kancelárkou Merkelovou a spomenul jej záležitosť zbrojného embarga.

"Povedal som jej, aby mi to vysvetlila. Naozaj sme pevnými spojencami v NATO, alebo bola teroristická skupina (YPG) prijatá do NATO bez toho, aby som bol o tom informovaný?" opísal v prejave Erdogan svoj telefonát s Merkelovou. Takisto odmietol návrh na akékoľvek sprostredkovanie rokovaní medzi Tureckom a YPG.

"Už ste niekedy videli, aby si štát sadol za jeden stôl s teroristickou skupinou?" položil Erdogan otázku. Erdogan dodal, že turecká armáda a jej sýrski spolubojovníci teraz ovládajú pohraničné mesto Ras al-Ajn a že z dvoch strán obliehajú mesto Tal Abjad. Neskôr vydala agentúra AFP správu, že aj toto mesto dobyli. Nemecká kancelárka túto nedeľu znova telefonovala s Erdoganom a vyzvala ho, aby okamžite zastavil ofenzívu na severe Sýrie, informoval vo vyhlásení jej úrad v Berlíne.

Zdroj: SITA/Turkish Defence Ministry via AP, Pool

Vojenská operácia Turecka totiž môže vyhnať veľké počty obyvateľov z ich domovov, "destabilizovať celý región a znovu vzkriesiť Islamský štát", argumentovala Merkelová v telefonáte. Francúzsko v nedeľu zasa vyjadrilo "obavy", keď kurdské úrady informovali, že stovky príbuzných zahraničných bojovníkov z Daeš ušli z tábora pre vysídlených ľudí v meste Ajn Ísá na severe Sýrie, a to práve počas tureckej ofenzívy.

"Samozrejme, že máme obavy z toho, čo sa môže stať. A preto chceme, aby Turecko... čo najrýchlejšie ukončilo vojenský zásah, ktorý začalo," povedala hovorkyňa francúzskej vlády Sibeth Ndiayeová pre televíziu France 3. Kurdská administratíva v severnej Sýrii oznámila, že turecké bombardovanie neďaleko spomínaného tábora v Ajn Ísá spôsobilo, že ušlo takmer 800 členov rodín militantov z Daeš. V tábore sa nachádzalo aj okolo 1000 manželiek a vdov po bojovníkoch Daeš s deťmi

Jakubócy tlmočil veľvyslankyni Turecka postoj SR k vojenskej operácii

Generálny riaditeľ politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Marián Jakubócy prijal v piatok (11. 10.) veľvyslankyňu Turecka a tlmočil jej pozíciu Slovenska v súvislosti s jednostrannou vojenskou operáciou, ktorú začalo Turecko 9. októbra v severovýchodnej časti Sýrie. Informoval o tom riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničia Juraj Tomaga.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lefteris Pitarakis

Legitímne bezpečnostné obavy, ktoré Turecko má z vývoja v regióne, je podľa ministerstva potrebné riešiť politickým procesom a diplomatickými prostriedkami v súlade s medzinárodným právom a platnou rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN.

"Máme obavy z negatívnych politických a humanitárnych dôsledkov tejto vojenskej operácie na civilné obyvateľstvo vrátane Kurdov na severe Sýrie, zo zvýšenia rizika nového etnického napätia na severe Sýrie a vzniku nových utečeneckých vĺn a vnútorne vysídlených osôb a tiež následkov na efektívny boj proti Daeš, ako aj negatívnych dôsledkov pre úspešné začatie politického procesu s cieľom urovnania sýrskej krízy na základe nedávno vytvoreného ústavného výboru a pod záštitou OSN," uviedol rezort diplomacie. Politický riaditeľ taktiež zdôraznil potrebu rešpektovania suverenity každého štátu.

K prijatiu veľvyslankyne Jakubócym došlo ešte predtým, ako neparlamentné KDH vyzvalo šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka (nominanta Smeru-SD), aby si predvolal tureckého veľvyslanca a požiadal ho o vysvetlenie. Tomaga pripomína, že ministerstvo reagovalo na jednostrannú vojenskú operáciu Turecka už v stredu. "Rezort diplomacie v reakcii vyjadril presvedčenie, presne v línii schváleného spoločného vyhlásenia EÚ, že vojenské riešenie nepovedie k udržateľnému riešeniu tohto dlhoročného konfliktu," doplnil Tomaga.