Súrodenci si čistili zuby pred spánkom: Pozreli na strop a chytili ich mdloby, hrôza na FOTO

BRISBANE - Dve deti z austrálskeho mesta Brisbane zostali zdesené po tom, ako zbadali, že zo svetla v kúpeľni vylieza had. Na miesto musel byť privolaný odborník, aby nevítaného hosťa odvliekol preč. Našťastie sa nikomu nič nestalo, aj keď súrodencom sa v tú noc do postele asi veľmi nechcelo.

Dvaja súrodenci si práve čistili zuby pred spaním, keď si všimli, že z lampy na strope niečo visí. Veľmi rýchlo zistili, že je to had. Ich rodičia okamžite privolali odchytávača hadov Brycea Locketta, podľa ktorého je veľmi nezvyčajné, že pytón sa do domu dostal práve cez svetlo. "Hady odchytávam už zhruba sedem rokov a zažil som ich už v tých najrôznejších situáciách. Ale v takejto veru ešte nie," poznamenal mladík.

Zdroj: profimedia.sk

Pytóny čierno-zlté ožívajú najmä v noci, sú to chladnokrvné plazy. Obyčajne sú neškodné, ale nemajú rady, keď sú vyrušené. Tento zrejme vliezol do lampy preto, lebo zacítil príjemné teplo. Bryce ho po odchytení vypustil do zátoky.

Zdroj: profimedia.sk

Zverejnené fotografie Lockettovho posledného úlovku užívateľov poriadne vydesili. Asi nikto by nechcel, aby mu nad hlavou visela takáto slizká nečakaná návšteva. Vlani v júli sa v Británii odohral podobný prípad. Slepý muž si myslel, že sa v kúpeľni chytil izolačnej rolky, no v skutočnosti bol okolo sprchy obmotaný obrovský had.