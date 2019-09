Miešajte sa nám do volieb, my to robíme tiež, oznámil Trump Lavrovovi

Donald Trump

WASHINGTON - Pokojne sa miešajte do našich volieb, aj my robíme to isté v iných krajinách. Aj táto veta mala zaznieť z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa na rokovaní s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisľakom, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017 v Bielom dome. S odvolaním sa na tri rôzne osoby, ktoré mali možnosť sa zoznámiť s prepisom obsahu rokovania, o tom v sobotu informoval americký denník The Washington Post.