Asistentka dala lekciu britskému premiérovi: VIDEO Toto si Johnson veľmi dobre zapamätá!

Zdroj: YouTube/Guardian News

"Žiadne jednorazové poháriky," hovorí pri tom svojmu kolegovi. Podľa britských médií sa tak asistentka snažila zabrániť "PR katastrofe" v dobe, ktorá jednorazovým obalom nepraje. Zaskočený Johnson medzitým zdvíha ruky a hovorí "Čo, čo, čo?".

Aféru okolo pohára na jedno použitie nedávno zažila Kanada, keď vyšlo najavo, že tím šéfky miestnych zelených upravil fotografiu Elizabeth Mayovej tak, že rozložiteľný jednorazový obal nahradil plastovým na opakované použitie s kovovou slamkou.

