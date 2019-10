Jednota Nemcov ešte nie je úplná, vyhlásila kancelárka Merkelová: Ani po tridsiatich rokoch

Hoci je štátna jednota Nemecka už naplnená, jednotnosť samotných Nemcov nie je úplná ani dnes, poznamenala Merkelová. Nejde totiž o stav, ale o pretrvávajúci proces a dlhodobé poslanie, ako dodala.

"Na západe a východe krajiny sú ľudia po zjednotení so svojím životom celkove spokojní. Ale vieme tiež to, že to nie je celá pravda. Pretože k bilancii 29 rokov po nemeckom zjednotení patrí aj to, že väčšina východných Nemcov sa v Spolkovej republike cíti ako občania druhej kategórie, čo ukazujú reprezentatívne prieskumy. Podľa nich považuje menej ako 40 percent východných Nemcov opätovné zjednotenie za úspešné, u ľudí mladších ako 40 rokov je to dokonca iba okolo 20 percent. S demokraciou je v Nemecku spokojná menej než polovica obyvateľov. To znamená, že popri tom, čo sa podarilo, sa musíme všetci v politike a v spoločnosti učiť pochopiť, prečo nie je nemecké zjednotenie pre mnohých obyvateľov východných spolkových krajín len pozitívnou skúsenosťou," vyhlásila Merkelová.

Merkelová označila udalosti z novembra 1989, keď padol symbol rozdeleného Nemecka - Berlínsky múr, za "revolúciu v duchu slobody". Pokojná revolúcia sa podľa jej slov podarila preto, lebo ľudia si už viac nechceli nechať odopierať svoje vlastné práva. Nemecká kancelárka pripomenula, aby sa nikdy nezabudlo na obete diktatúry Jednotnej socialistickej strany Nemecka v bývalej Nemeckej demokratickej republike (NDR), a to ani v takýto radostný deň, akým sú oslavy zjednotenia. Merkelová si zároveň uctila zásluhy východných Nemcov, ktorí sa o pád tejto diktatúry, ako i o zjednotenie Nemecka zaslúžili. Nemecká demokratická republika (NDR) a Nemecká spolková republika (NSR) sa zjednotili pred 29 rokmi, 3. októbra 1990.