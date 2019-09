OSN víta ponuku húsíov zastaviť útoky na Saudskú Arábiu: Mohol by skončiť roky trvajúci konflikt

Ilustračné foto

Zdroj: YouTube/CBS Evening News/Tetova News

NEW YORK - Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths uvítal ponuku jemenských povstalcov húsíov zastaviť všetky útoky na Saudskú Arábiu so slovami, že takýto krok by mohol ukončiť roky trvajúci krvavý konflikt, píše agentúra AFP.