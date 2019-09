Sex vo väznici: Znásilnili ma, obvinila vrahyňa dozorcov, testy DNA však určili skutočného otca

Z dvoch nezávislých zdrojov sa TN CZ teraz dozvedeli, že otcom dieťaťa, ktoré Janáková porodila koncom augusta, je väzeň, ktorý si vo väznici v Hradci Králové odpykával svoj trest. A to tak, že tu pre väzobne stíhaných varil a jedlo potom údajne aj sám roznášal. Ukázať naňho mali testy DNA dieťaťa. Vzorku svojej DNA síce Janáková skôr odmietla poskytnúť, ale po pôrode dieťaťa už nemohla kriminalistom v odobraní vzorky zabrániť. Zdroj: Tv Nova Odsúdená vrahyňa pritom sama obvinila zo znásilnenia troch dozorcov, preto sa nejasným počatím zaoberala generálna inšpekcia. Výsledky testov podľa informácií TV Nova dokázali, že dozorcovia boli osočení neprávom. Otázkou teraz zostáva, aké právne dôsledky to bude mať pre vrahyňu odsúdenú na 30 rokov. Je totiž veľmi pravdepodobné, že bude súdená znovu, tentoraz za krivé obvinenie. A ak ju súd uzná vinnou, prichádzajú do úvahy dve možnosti. Sudca totiž môže vyhlásiť, že tridsaťročný trest, z ktorého si má odpykať ešte 28 rokov, je už sám osebe dostatočný. Alebo jej ešte nejaký ten rok pridá. Manželia Janákovci podľa právoplatného rozsudku zavraždili zberateľa mincí a ďalšie vraždy chystali alebo sa o ne pokúsili. Zatiaľ čo Jaroslav Janák si 30 rokov odpykáva vo Valdiciach, Janáková bola pre tehotenstvo prepustená na slobodu v júni a do väzenia sa má vrátiť najskôr koncom augusta na budúci rok, keď bude mať jej dieťa jeden rok.