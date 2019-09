VIDEO Muž s autom vrazil priamo do Trumpovej rezidencie: Zranili sa dvaja ľudia

Do rezidencie Trump Plaza vrazilo auto

Zdroj: Youtube/Storyful Rights Management

NEW ROCHELLE - Do luxusnej rezidencie Trump Plaza v americkom meste New Rochelle v štáte New York nabúralo auto. Vodič prerazil predný presklený vchod a zabrzdil vo vnútri budovy. Miestne úrady pre WABC-TV uviedli, že prípad sa stal v utorok v noci.