Trump diskutoval s Netanjahuom: Chcú urýchliť dohodu o vzájomnej obrane

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom diskutovali o možnosti urýchliť dohodu o "vzájomnej obrane" medzi oboma spojencami. Trump to oznámil tri dni pred tým, ako budú Izraelčania hlasovať v predčasných parlamentných voľbách, uviedla tlačová agentúra AFP.

"Dnes som mal telefonát s premiérom Netanjahuom a diskutovali sme o možnosti pokročiť dopredu v dohode o vzájomnej obrane medzi USA a Izraelom," napísal na Twitteri šéf Bieleho domu. Takáto zmluva podľa Trumpa "ešte viac upevní ohromné spojenectvo" medzi oboma krajinami.

"Teším sa na pokračovanie týchto diskusií po izraelských voľbách, keď sa tento mesiac stretneme v OSN!" dodal Trump a myslel tým zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Americký prezident teda ešte v poslednej chvíli podporil Netanjahua v jeho pokuse o znovuzvolenie, dodala AFP. Trumpove výroky prišli v čase, keď medzinárodné spoločenstvo očakáva dlho odkladný mierový plán Washingtonu pre Blízky východ. Podľa nedávnych vyjadrení amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea by tento plán mohol byť zverejnený do niekoľkých týždňov.

Trump sa opakovane chválil

Jeho zverejnenie bolo odložené po tom, čo v Izraeli vyhlásili nové parlamentné voľby, ktoré sa budú konať v utorok 17. septembra. Potom jeden z kľúčových architektov amerického mierového plánu Jason Greenblatt minulý týždeň odstúpil. Trump sa opakovane chválil, že je najviac proizraelsky orientovaný prezident v dejinách USA. Zredukoval pomoc Palestínčanom a zároveň urobil veľké ústupky Izraelčanom, vrátane oficiálneho amerického uznania Jeruzalema za hlavného mesto židovského štátu.

Výsledkom je, že Palestínska samospráva prerušila oficiálne kontakty s Trumpovou administratívou s odôvodnením, že nie je dobrou sprostredkovateľkou mieru. Trump zatiaľ nekomentoval Netanjahuov sporný sľub, že v prípade svojho znovuzvolenia anektuje k Izraelu židovské osady na okupovanom západnom brehu Jordánu (v Predjordánsku) a aj Jordánske údolie.

Netanjahu (69) bojuje o zvolenie už druhýkrát za posledných päť mesiacov, pričom mu zároveň hrozí obžaloba z korupcie. Vo voľbách v apríli utrpel veľkú porážku, pretože jeho strana Likud a jej pravicoví a náboženskí spojenci síce získali najviac hlasov, ale nedokázal zostaviť koaličnú vládu.