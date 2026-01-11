Švédsko investuje 1,6 miliardy dolárov do obrany: Premiér kritizuje USA

STOCKHOLM - Švédsko vynaloží 15 miliárd korún na protivzdušnú obranu zameranú predovšetkým na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry, oznámila v nedeľu tamojšia vláda. Informuje správa agentúry Reuters.
Švédsko, podobne ako väčšina európskych krajín, po ruskej invázii na Ukrajinu výrazne investovalo do obrany. Rozľahlé územie Švédska však zostáva zraniteľné voči vzdušným hrozbám. „Skúsenosti z vojny na Ukrajine jasne ukazujú, aké dôležité je mať robustnú a odolnú protivzdušnú obranu,“ povedal novinárom švédsky minister obrany Paal Jonson na bezpečnostnej konferencii v severnom Švédsku. Dodal, že Švédsko zakúpi systémy protivzdušnej obrany krátkeho dosahu na ochranu miest, mostov, elektrární a inej životne dôležitej infraštruktúry.
Kristersson skritizoval hrozivú rétoriku americkej administratívy
Švédsky premiér Ulf Kristersson medzitým v nedeľu skritizoval „hrozivú rétoriku“ americkej administratívy voči Grónsku a Dánsku, pričom vyhlásil, že Spojené štáty by mali Kodani poďakovať za to, že je lojálnym spojencom v rámci NATO. Oznámenie prišlo po podobných krokoch krajín vrátane Nemecka, kde parlament vlani v decembri schválil nové výdavky na obranu vo výške 59 miliárd dolárov, pripomína tlačová agentúra AFP. Prvé nákupy v rámci nového švédskeho plánu sa uskutočnia v prvom štvrťroku 2026, uviedla vláda.
„Je to otázka ľudských životov, našej slobody a našej schopnosti odolávať útokom vo všetkých častiach krajiny,“ zdôraznil Kristersson. Švédsko minulý rok oznámilo, že vynaloží 366 miliónov dolárov na nákup striel zem-vzduch typu IRIS-T krátkeho dosahu na ochranu pred raketami, dronmi a bojovými lietadlami.