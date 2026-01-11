Ďalšia tragédia na železnici: FOTO Zrážka lokomotívy a auta! Dvaja ľudia (†14, †36) ZOMRELI, žena je vážne zranená

DOLNÉ NAŠTICE - V obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou došlo k zrážke lokomotívy a osobného auta, ktorá si vyžiadal dva ľudské životy.
"Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Trenčína bola dnes v popoludňajších hodinách vyslaná k vážnej dopravnej nehode, ku ktorej došlo v obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou. Na železničnom priecestí sa zrazilo osobné motorové vozidlo s rušňom," uviedla letecká záchranná služba.
Dve osoby vo vozidle utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým napriek rýchlemu zásahu záchranných zložiek na mieste, žiaľ, podľahli. Posádka leteckých záchranárov si po pristátí v blízkosti miesta udalosti prevzala do svojej starostlivosti 42-ročnú ženu s ťažkými poraneniami viacerých častí tela. "Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečení základných životných funkcií bola pacientka preložená na palubu vrtuľníka a v kritickom stave letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice v Trenčíne," uviedli.
"Na základe doteraz zisteného, 42-ročná vodička osobného motorového vozidla zn. Volkswagen Golf z doposiaľ nezistených príčin vošla do dráhy prichádzajúceho rušňa, následkom čoho došlo k zrážke," uviedla polícia. Obete sú vo veku 14 a 36 rokov.
"Rušňovodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Bánovce nad Bebravou začal trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie. Presné okolnosti, príčina vzniku nehody, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodali.
O nehode informuje aj stránka Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR. Ako uviedli, na trati Rybany - Bánovce nad Bebravou je prerušená doprava z dôvodu stretu vlaku Rv 79351 s cestným motorovým vozidlom na priecestí.