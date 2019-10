VIDEO Pád malého lietadla spôsobil výbuch a požiar: Pilot nehodu neprežil

V dome, do ktorého o 11.00 h miestneho času narazil stroj Cessna 414, sa práve nikto nenachádzal. Plamene sa však rozšírili na ďalší dom, z ktorého unikla bez zranenia žena. Nikto na zemi neutrpel zranenia. Oznámil to starosta newyorského predmestia Woodbridge John McCormac. Tragédia sa stala v časti Woodbridgeu nazývanej Colonia. Lietadlo sa zrútilo neďaleko základnej školy, uviedol vyšetrovateľ Adam Gerhardt z americkej Národnej rady pre bezpečnosť dopravy (NTSB).

