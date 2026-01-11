Izrael bude s Iránom v budúcnosti opäť spolupracovať, dúfa Netanjahu

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyjadril nádej, že Irán sa čoskoro oslobodí od „tyranie“ v súvislosti s masovými protestami, ktoré sa v krajine v posledných dňoch konajú. Podľa premiéra by potom obe krajiny mohli spolu znovu spolupracovať, píše správa agentúry AFP.
„Všetci dúfame, že tento perzský národ sa čoskoro oslobodí od bremena tyranie, a keď ten deň príde, Izrael a Irán sa opäť stanú lojálnymi partnermi pri budovaní budúcnosti prosperity a mieru pre oba národy,“ povedal Netanjahu na týždennom zasadnutí vlády. „Izrael pozorne sleduje udalosti v Iráne... Ľudia v Izraeli a na celom svete sú ohromení obrovskou odvahou iránskych občanov,“ dodal premiér.
Vyjadril sa aj Saar
Podobné slová vyjadril v nedeľu aj izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. „Podporujeme boj iránskeho ľudu za slobodu a prajeme mu úspech,“ povedal v rozhovore zverejnenom na platforme X. „Myslíme si, že si zaslúžia slobodu... Necítime žiadnu nevraživosť voči iránskemu ľudu,“ doplnil Saar.
AFP zdôrazňuje, že Netanjahuove komentáre prišli krátko po tom, ako predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf varoval, že jeho krajina zaútočí na vojenské a námorné ciele USA, ak Spojené štáty napadnú Irán. Rozsiahle demonštrácie sa začali v Teheráne 28. decembra ako protest proti ekonomickým problémom a prudko rastúcej inflácii, no rýchlo sa rozšírili aj do ďalších miest islamskej republiky. Protesty si už vyžiadali najmenej 203 mŕtvych a viac ako 3200 ľudí bolo zadržaných, informovala televízia CNN s odvolaním sa na mimovládnu organizáciu monitorujúcu porušovanie ľudských práv v Iráne Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA.