Bolsonarovi po operácii odložili návrat do práce: Zotavovanie sa vyvíja pozitívne

Bolsonarovo zotavovanie sa podľa hovorcu "vyvíja pozitívne". "Lekársky tím... sa však napriek tomu rozhodol, že od 13. septembra 2019 nebude ešte ďalšie štyri dni vykonávať funkciu šéfa výkonnej moci, aby mu tak poskytli dlhšiu dobu odpočinku," uvádza sa vo vyhlásení hovorcu.

Rego Barros pritom ešte pred citovaným vyhlásením uvádzal, že prezident dúfa vo svoj návrat do práce v piatok. Bolsonaro je od nedele v nemocnici Vila Nova Star v meste Sao Paulo, kde podstúpil päťhodinovú operáciu prietrže.

Prietrž bola dôsledkom predchádzajúcich chirurgických zákrokov, ktoré 64-ročný brazílsky prezident absolvoval po tom, ako bol v roku 2018 počas predvolebnej kampane bodnutý nožom. Išlo už o štvrtý chirurgický zákrok, ktorému sa Bolsonaro v súvislosti so zmieneným útokom podrobil. Bolsonaro utrpel vážne zranenia v oblasti brucha vlani 6. septembra pri útoku v meste Juiz da Fora vo východnej časti Brazílie, keď ho útočník bodol nožom.

Následne podstúpil niekoľko operácií a implantovali mu aj kolostomické vrecko, ktoré lekári odstránili 28. januára. Útočníka Adelia Bispa De Oliveiru, ktorý Bolsonara bodol, vyhlásil súd za duševne chorého a nariadil jeho umiestnenie do psychiatrického ústavu. Brazílsky prezident má stále v pláne cestovať do New Yorku, kde vystúpi pred Valným zhromaždením OSN (VZ OSN).