Rakúsko potrestalo Bolsonara: Zablokovalo obchodnú dohodu EÚ s Južnou Amerikou

VIEDEŇ - Obchodná dohoda medzi Európskou úniou a juhoamerickým združením Mercosur sa rodila dvadsať rokov a mala byť pre EÚ doteraz najväčšou a najkomplexnejšou podobnou zmluvou. Vo štvrtok ju podľa všetkého položili rakúski poslanci, ktorí zaviazali rakúsku vládu, aby túto dohodu na európskej úrovni vetovala. Bez súhlasu každej členskej krajiny EÚ pritom dohodu nie je možné prijať. Za veto hlasovali vo štvrtok poslanci všetkých rakúskych parlamentných strán s výnimkou menšej liberálnej strany Nové Rakúsko a Liberálne fórum (NEOS). Tá s dohodou tiež nesúhlasila, no navrhovala, aby ju EÚ úplne nezavrhla, ale prerokovala nanovo.

Posledný krok k pochovaniu, či prinajmenšom vážnemu skomplikovaniu prijatia dohody síce spravilo Rakúsko, proti dohode sa však už predtým stavalo viacero európskych krajín vrátane Francúzska, Írska či Luxemburska.

Dôvody ich odporu k zmluve o voľnom obchode s Mercosurom sú rôzne, no tým hlavným je nesúhlas s prístupom brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara k problematike odlesňovania. Bolsonaro je známym odporcom ekológie a už od svojho nástupu do úradu opakuje, že brazílska časť Amazonského pralesa patrí jedine Brazílii a tá si s ňou môže robiť čo chce.

Bolsonaro spochybňuje klimatické zmeny a ešte pred nástupom do úradu vyhlasoval, že znepríjemní činnosť zahraničným mimovládnym organizáciám, ktoré sa snažia Amazonský prales ochraňovať. Tempo výrubu pralesa, ktoré bolo už predtým enormné, sa po jeho nástupe do úradu ešte zvýšilo a aj súčasný alarmujúco vysoký výskyt požiarov v Brazílii je podľa odborníkov spôsobený do veľkej miery zmenou vládnej politiky, ktorá miestnych farmárov a ťažiarske firmy podnecuje prales vypaľovať.

Bolsonaro nedávno zaútočil aj na nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, ktorá podľa neho nemá čo kritizovať Brazíliu za jej prístup k pralesu. Nemecko plánovalo prispieť Brazílii sumou 35 milión eur na projekty podporujúce trvalú udržateľnosť miestneho hospodárstva, no malo zároveň podmienky týkajúce sa ochrany pralesa. "Milá Angela Merkelová by si mala tie peniaze zobrať a zalesniť Nemecko," odkázal jej Bolsonaro a dodal, že zalesňovanie v Nemecku "je oveľa potrebnejšie ako tu".

Vedci nedávno vypočítali, že Amazonský prales vo svojej súčasnej rozlohe pohlcuje takmer všetky emisie skleníkových plynov, ktoré produkujú všetky juhoamerické krajiny. Približne 60 percent rozlohy Amazonského pralesa sa nachádza práve na území Brazílie. Mercosur je priestor voľného obchodu, ktorý podľa vzoru Európskej únie funguje medzi Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Do združenia patrí aj Venezuela, tá má však momentálne pozastavené členstvo.