Britov šokoval najčernejší scenár brexitu: FOTO Čaká ich chaos, nepokoje aj nedostatok liekov

Materiál bol vypracovaný v rámci Operation Yellowhammer, čo je označenie pre prípravy vlády na variant odchodu z Európskej únie bez "rozvodovej" dohody. Dolná komora britského parlamentu v pondelok prijala uznesenie, ktorého cieľom bolo donútiť kabinet k zverejneniu všetkých aktuálnych dokumentov súvisiacich so spomínanou operáciou. Stanovila lehotu do stredajšieho večera, vláda však publikovala jedinú analýzu, ktorá sa zaoberá najhoršími možnými následkami brexitu bez dohody.

Zdroj: service.gov.uk

Tá v zásade potvrdzuje správy britských médií z uplynulých týždňov a mesiacov. Píše sa v nej napríklad, že hneď prvý deň po odchode z EÚ bez dohody by mohol priniesť 40 až 60-percentný pokles v objeme kamiónov prúdiacich cez Lamanšský prieliv. Kvôli novovykonávaným hraničným kontrolám by Britov mohlo stretnúť zdržanie aj v osobnej doprave.

Správa uvádza, že k nedostatku jedla ako takého by za brexitu bez dohody nedošlo, niektorých druhov čerstvých potravín by ale bolo v britských obchodoch menej. Nedostatok hrozí v prípade liekov, pretože tie do Británie vo veľkom prúdia cez prístav v Doveri. Analýza tiež predpovedá pravdepodobné výrazné zdraženie elektriny, pričom "akýkoľvek nárast cien potravín a paliva" by sa vraj "neúmerne" dotkol obyvateľov s nižšími príjmami.

"Naprieč Spojeným kráľovstvom dôjde k protestom a kontraprotestom, ktoré môžu pohltiť značný objem policajných prostriedkov. Tiež môže narásť verejný neporiadok a napätie v komunitách," uvádza ďalej vládny dokument. Očakávané komplikácie v hospodárstve Severného Írska potom "pravdepodobne vyústia do protestov a blokády na cestách".

Obsah materiálov vypracovaných v rámci Operation Yellowhammer už okolo polovice augusta zverejnil denník The Sunday Times. Podľa autorky článku Rosamund Urwinovej vtedy redakcia vychádzala z rovnakého dokumentu, ako je ten, ktorý zverejnila vláda. Údajne sa zmenil iba jeho nadpis: Kým teraz je analýza označená ako najčernejší scenár, vtedy bola nazvaná ako opis "základného" variantu.

Brexit bez dohody je východiskovým variantom britského odchodu z EÚ, ktorý by nastal, ak by do termínu vystúpenia Londýn a zvyšok únie neratifikovali podmienky tohto kroku. Varovanie ohľadom tohto vyústenia zaznievajú už dlhšiu dobu, britský premiér Boris Johnson však trvá na tom, že Británia by sa s následkami vyrovnala. Dodáva, že by preferoval brexit s dohodou, ale že je pripravený sa vydať aj opačnou cestou. Do platného dátumu brexitu zostáva 49 dní.

Official government documents confirm Boris Johnson is prepared to punish those who can least afford it with a No Deal Brexit to benefit his wealthy friends.



He must be stopped. pic.twitter.com/3aibiLn8hZ — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 11. septembra 2019

Líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn v reakcii na zverejnenie vládneho krízového plánu na twitteri uviedol, že Johnson "musí byť zastavený". "Oficiálne vládne dokumenty potvrdzujú, že Boris Johnson je pripravený cez brexit bez dohody potrestať tých, ktorí si to môžu dovoliť najmenej, a pomôcť svojim bohatým kamarátom," napísal.

Boris Johnson Zdroj: SITA/Toby Melville/Pool via AP

Britská vláda mala na základe pondelňajšieho uznesenia Dolnej snemovne zverejniť okrem plánov pre brexit bez dohody tiež interné odkazy niekoľkých vplyvných poradcov týkajúce sa rozhodnutia prerušiť od tohto týždňa až do 14. októbra zasadnutie parlamentu. Kabinet to ale odmietol s tým, že išlo zo strany poslancov o "bezprecedentnú, nemiestnu a neprimeranú" požiadavku.