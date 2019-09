Našou prvoradou prioritou je zabrániť brexitu bez dohody, tvrdí Corbyn

LONDÝN - Líder britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v stredu vyhlásil, že hlasovanie o nedôvere vláde britského premiéra Borisa Johnsona by bolo vhodné len za predpokladu, že bude jasne odvrátený brexit bez dohody. S odvolaním sa na Corbynove vyhlásenie pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 o tom informovala agentúra Reuters.

Líder labouristov v rozhovore uviedol, že jeho prioritou je legislatívnou cestou zabrániť odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody. Pripustil zároveň, že by bol rád, ak by sa po odvrátení tvrdého brexitu uskutočnili nové voľby. "Skrátka našou hlavnou prioritou je zabrániť odchodu z EÚ bez dohody. Následne by bolo vhodné iniciovať hlasovanie o nedôvere s cieľom prinútiť premiéra k rezignácii," povedal.

Šéf britského kabinetu by sa mal zároveň podľa Corbynových slov ospravedlniť britskej kráľovnej Alžbete II. a britskému ľudu. Dôvodom má byť utorkové rozhodnutie britského Najvyššieho súdu o tom, že pozastavenie činnosti britského parlamentu, iniciované premiérom Johnsonom krátko pred vystúpením Británie z EÚ, bolo nezákonné. Parlament po verdikte Najvyššieho súdu znova zasadne v stredu o 12.30 h SELČ.